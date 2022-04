Venerdì 15 aprile al Teatro del Parco per la rassegna YouTHeater va in scena un doppio concerto. Protagonisti sono Kaki King e Marco Centasso che a partire dalle 21 daranno vita a due concerti imperdibili.

YouTHeater è una rassegna di eventi e attività volute dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con le associazioni Live Arts Cultures, Farmacia Zooè e Macaco.

Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Venerdì 15 aprire la serata viene aperta dalla chitarrista e compositrice Kaki King che è considerata una vera iconoclasta: la rivista Rolling Stone l'ha definita come «un genere in se stessa». Kaki King è conosciuta per le sue melodie percussive e dalle sfumature jazz, per i suoi concerti pieni di energia, per l'uso di accordature multiple su chitarre acustiche e lap steel, per il suo stile che si muove tra diversi generi. Negli ultimi dieci anni, l'artista di base a Brooklyn ha pubblicato sei album straordinariamente diversi e peculiari e si è esibita con icone come i Foo Fighters e Timbaland. Dal 2015 al 2019, The neck is a bridge to the body è stato l'album più avventuroso di Kaki King e il suo tour più esteso esibendosi in club, teatri e festival di tutto il mondo. Dopo di lei ad esibirsi è Marco Centasso: liberamente ispirata al celebre libro di Oliver Sacks, Hallucinations è una performance audio-visiva, frutto di una sapiente interazione e analisi del rapporto tra le allucinazioni visive (immagini) e uditive (suoni).

A partire dalla frase: “We see with the eyes but we see with the brain”, il contrabbassista Marco Centasso ha creato un’architettura sonora basata su un giusto equilibrio tra composizione e improvvisazione, tra suono e rumore. Il visual-artist Furio Ganz ha in seguito elaborato una serie di immagini e video che interagiscono in tempo reale con il suono. PRENOTAZIONE Ingresso gratuito previa prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-kaki-king-marco-centasso-243208532267?aff=odcleoeventsincollection Le prenotazioni saranno attive dal 15/02/2022 e si chiuderanno alle ore 18:00 del giorno dello spettacolo. ACCESSO CON CERTIFICAZIONE VERDE "RAFFORZATA"

L’accesso agli spazi avverrà 30 minuti prima dell’inizio spettacoli secondo protocollo anti-contagio COVID 19 come da Decreto Legge in corso ​("SUPER GREEN PASS" e uso delle mascherine FFP2).

Per maggiori informazioni info.youtheater@gmail.com