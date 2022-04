L'Uomo Meccanico, CineConcerto al Centro Candiani conclude la mostra Invasion

Domenica 10 aprile alle ore 18 al Centro Candiani si terrà l'evento conclusivo della mostra Invasion. Viaggio nella fantascienza. 1952-2022 da Urania a Venezia. In Auditorium sarà proposto un CineConcerto con proiezione de L’Uomo Meccanico di André Deed, film muto in versione originale con sottotitoli in italiano, primo sci-fi nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna con sonorizzazione dal vivo a cura degli Earthset.

Autore ed interprete della pellicola, il francese André Deed affronta, tra i primi al mondo, il tema dell’automa e dei pericoli della tecnologia.

Testimonianza dello stretto rapporto tra Italia e Francia agli albori dello sviluppo del Cinema, L’uomo meccanico affascina per la ricchezza di elementi futuristici, impensabili all’epoca di realizzazione del film. Oltre al mostro meccanico, è presente un grande schermo che consente di comandare il robot in tempo reale (una trasmissione televisiva in diretta, quando la televisione era stata appena solo immaginata!).

La band Earthset è composta da Ezio Romano [voce, chitarra] // [Luigi Varanese] basso, seconda voce // Costantino Mazzoccoli [chitarra, seconda voce] // Emanuele Orsini [batteria, percussioni].

Ingresso libero.

INFO> www.culturavenezia.it/candiani