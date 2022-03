Turismo: l'assessore Venturini alla presentazione della nuova base Wizz Air al Marco Polo

L'assessore al Turismo, Simone Venturini, è intervenuto stamattina, venerdì 18 marzo, insieme al presidente di Wizz Air, Robert Carey, e all'amministratore delegato del gruppo Save, Monica Scarpa, alla conferenza stampa di annuncio dell'apertura della nuova base della compagnia aerea all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Un'operazione che garantirà 70 assunzioni dirette e nuovi posti di lavoro per l'indotto collegando lo scalo lagunare con 18 destinazioni italiane ed estere e offrendo 1,1 milioni di posti a sedere.

"Un'occasione importante per ringraziare due player fondamentali della nostra città - ha dichiarato l'assessore Venturini - Wizz Air è presente da anni al Marco Polo ma oggi lancia il cuore oltre l'ostacolo e fa una scommessa con Venezia che porterà soddisfazione a entrambi. Poter contare su un'ulteriore compagnia con base qui fa la differenza in termini occupazionali e di sviluppo turistico ed economico. Come Wizz Air ha lavorato per intercettare nuove quote di mercato e scommettere sulla ripartenza, così Venezia si è impegnata durante la pandemia per ripartire meglio di prima".

Venturini si è poi rivolto ai rappresentanti di Save, la società di gestione del Marco Polo: "L'aeroporto è parte integrante della città - ha affermato - ne è uno dei motori economici principali. In un tessuto sociale come quello veneto poter contare su un aeroporto connesso col mondo non porta solamente vantaggi dal punto di vista turistico, ma anche per gli imprenditori e il nostro export, senza contare che in questo momento storico molte figure professionali si stanno svincolando dall'idea di una scrivania di lavoro fisica - ha concluso - Venezia in questo senso può giocare carte importanti per la sua vivibilità e le sue opportunità, offrendo anche uno scalo intercontinentale tra i più attrattivi del Paese".