Venezia ospita il “Bauhaus dei mari”, il progetto creativo e interdisciplinare per un futuro sostenibile e inclusivo

Ha preso il via questa mattina all’Arsenale di Venezia il “Bauhaus dei mari”, la due giorni internazionale co-organizzata dal Comune di Venezia e dall’Università Ca’ Foscari Venezia che riunisce in città ministri, istituzioni e creativi per progettare futuri modi di vivere insieme in modo sostenibile.

La conferenza segna l’inizio ufficiale della progettazione che verrà proposta all’Unione europea entro il prossimo gennaio per rispondere agli obiettivi del New European Bauhaus, il progetto lanciato dall’UE che mette la creatività al servizio della sostenibilità, della bellezza e dell'inclusione.

Dopo la prima tappa a Lisbona, lo scorso maggio, il movimento approda quindi a Venezia, che si candida – insieme alla capitale portoghese - a raccogliere la sfida della UE nella prospettiva dei territori costieri europei, in cui vive il 41% dell'intera popolazione europea. Al centro dell’attenzione la difesa dell’intero ecosistema, la salvaguardia e il ruolo strategico del mare, uno dei beni più importanti – è stato ribadito - fondamentale per la produzione di alimenti oltre che risorsa insostituibile per il clima visto che assorbe calore e carbonio.

All’appuntamento odierno, aperto dalla rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello, sono intervenuti il sindaco di Venezia e la ministra dell’Università, insieme ai ministri portoghesi della Scienza, Tecnologia e Studi Superiori Manuel Heitor e degli Oceani Ricardo Serrão Santos. In video collegamento ha portato i propri saluti, per l’Unione Europea, Ruth Reichstein, che ha affiancato Ursula von Der Layen nell’ideazione del progetto New European Bauhaus.

Nell’anno dei 1600 anni della sua fondazione, è stato sottolineato come Venezia rappresenti un emblema per il suo spirito resiliente e la sua capacità di trovare soluzioni innovative per la salvaguardia del proprio ecosistema.

Punto di partenza è il progetto “Venezia Capitale mondiale della sostenibilità” che unisce istituzioni e aziende per promuovere lo sviluppo di un piano di interventi funzionali alla crescita sostenibile del territorio, la riqualificazione urbana e la promozione del patrimonio artistico e culturale di Venezia.

Grazie alle competenze provenienti da settori accademici, scientifici e culturali e alla collaborazione tra le città che traggono forza dal mare, la sfida lanciata è quella di fare squadra e progettare strategie condivise per risolvere problemi transnazionali non più rimandabili, creando soluzioni sostenibili o rigenerative: un ponte che unisce il mondo della scienza e della tecnologia con quello dell’arte e della cultura.

Nel corso del pomeriggio la conferenza vedrà il contributo di numerosi relatori che si confronteranno su ambiente, porti, patrimonio culturale, mentre domani 21 settembre l’archistar Michele De Lucchi sarà fra i protagonisti della seconda giornata di lavori. In chiusura sono previsti gli interventi dell’assessore all'Università del Comune di Venezia e di Tiziana Lippiello.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito ufficiale del progetto. La conferenza sarà trasmessa in live streaming nel canale youtube del progetto Bauhaus of the seas. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili anche nei canali social ufficiali (Instagram @bauhaus.seas e Twitter @BauhausSeas).