Cultura: l'assessore Mar alla presentazione della ToTeM card del Comune di Feltre collegata ai festeggiamenti di Venezia 1600

Una storia che cammina su strade parallele con legami che risalgono a momenti precedenti alla nascita della Serenissima. Si è tenuta questa mattina in videoconferenza la presentazione della ToTeM card del Comune di Feltre, acronimo che sta per Torri Teatri e Musei, la quale dà possibilità di accedere ad una serie di iniziative culturali della città bellunese, tra le quali quelle collegate ai festeggiamenti per i 1600 anni di Venezia, visti i rapporti storici e identitari con Feltre. A parlarne per l'Amministrazione comunale l'assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar, in una conferenza alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin e il vicesindaco e assessore alla Cultura Alessandro Del Bianco.

"Per prima cosa - ha detto Mar - voglio ringraziarvi per l'invito e portare il saluto del sindaco Luigi Brugnaro. I festeggiamenti per i 1600 anni sono un'occasione non solo per Venezia, ma anche per le città del Veneto e di oltremare e, come vediamo oggi, l'adesione alle iniziative è entusiasmante. Abbiamo un programma di più di 400 eventi che arrivano fino al 25 marzo del prossimo anno e che non coinvolgeranno solo Venezia. Il legame tra la Repubblica Serenissima e le città del Veneto è secolare e, nello specifico, qui a Feltre parliamo di un patto di dedizione, risalente al 1404, che è cosa ben diversa da una conquista: è il riconoscimento di un sistema di buon governo, sancito all'epoca e che anche nel sentimento comune vuol tornare ad esserci".

"Attraverso queste manifestazioni - ha proseguito l'assessore Mar - portiamo avanti una ricerca di identità storica. La storia non è solo il passato, ma è l'essenza stessa dell'essere umano. Queste iniziative sono un punto di partenza per porre le basi del buon governo del presente, con lo sguardo rivolto ai progetti futuri. Si rafforzano sinergie che la città di Venezia può e vuole attuare con le altre città del Veneto e non solo. L'identità è importante e, se incastrata nel rispetto dell'unione fra i territori, ci permette di guardare con speranza al futuro, anche in un periodo buio come questo".

"Abbiamo risposto con grande entuasiasmo e gratitudine - ha affermato il sindaco di Feltre Paolo Perenzin - all'invito ad entrare nella rete degli eventi per i festeggiamenti dei 1600 anni di Venezia. I legami tra Feltre a Venezia sono noti e sostanziali, come si vede già passeggiando nel nostro centro storico, nel quale sono evidenti le tracce dei rapporti con la Serenissima. Unione che ritroviamo nella nostra programmazione culturale, che vedrà quest'anno, tra le altre cose, l'inaugurazione della mostra sui vetri della collezione Franzoia. Legami che intercorrono anche con il palio 'Città di Feltre' durante il quale due anni fa, nell'ultima edizione prima della pandemia, abbiamo avuto la fortuna di avere con noi il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto, in visita per ristabilire un contatto diretto tra Feltre e Venezia. Le occasioni che ci legano sono notevoli, siamo grati al Comune e all'assessore Mar per questo coinvolgimento e siamo lieti di poter dire che ci siamo, mettendo in luce la matrice veneziana, prima ancora che veneta, che caratterizza la nostra città".

"La ToTeM card - ha spiegato l'assessore alla Cultura Del Bianco - mette in rete, con un unico biglietto, un percorso urbano di grande rilevanza che quest'anno ha un valore identitario, innestato su quattro assi che ci legano alla città lagunare. Attraverso la collezione Franzoia abbiamo il tema del vetro e di Murano; proseguiamo con la copertina della ToTeM nel quale troviamo il Teatro de la Sena di Feltre e i suoi parallelismi con la Fenice. Andando avanti riscopriamo nel nostro Museo Archeologico i legami che Feltre e la montagna hanno sempre avuto con la pianura e la laguna, ancor prima della fondazione di Venezia, attraverso i rapporti con Altino, progenitrice di Venezia. Il quarto asse, infine, è basato sul percorso delle fortezze e di altri insediamenti cittadini che richiamano la nostra storia comune. Senza dimenticare, infine, l'arte pittorica cinquecentesca che caratterizza tutto il nostro centro".

"Non posso che ringraziarvi per l'attenzione che avete voluto dedicare a Venezia creando questi eventi. Sarà occasione per venire a trovarvi, mi auguro presto, e condividere l'orgoglio di camminare insieme in questo percorso così importante per la nostra città, per il Veneto e per l'Italia. Grazie veramente di cuore", ha concluso Mar.