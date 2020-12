Assessori comunali dei capoluoghi veneti in videoconferenza. L'assessore Mar: “I 1600 anni di Venezia occasione da non perdere per l'intero territorio”

Il “Settore Cultura” del Veneto, per fronteggiare il difficile momento sociale e finanziario, fa “rete”, e sta già preparando un piano di lavoro coordinato in vista dei prossimi grandi eventi in calendario. Questo il messaggio lanciato questa mattina nel corso della videoconferenza promossa dall'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari, a cui hanno preso parte gli assessori dei capoluoghi di provincia titolari del medesimo referato.

In rappresentanza del Comune di Venezia, l'assessore Paola Mar, che ha posto l'attenzione sulle celebrazioni per i 1600 anni di vita del capoluogo lagunare.

“E' un appuntamento – ha spiegato l'assessore – a cui l'Amministrazione comunale tiene moltissimo, e che vorremmo far diventare anche di 'respiro regionale', creando occasioni di sinergia con le altre città capoluogo del Veneto, che possano avere un ritorno positivo per l'intero nostro territorio. Fondamentale sarà anche il ruolo della Regione Veneto, sia a livello organizzativo che di sostegno economico, e ringrazio l'assessore Corazzari per la disponibilità che ci ha confermato anche questa mattina.”

Tra i tanti eventi all'ordine del giorno nell'incontro odierno, la mostra “Andrà tutto bene: il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti”, con disegni e fotografie, che avrà un carattere itinerante, e sarà ospitata anche da Venezia, oltre che dagli altri capoluoghi della nostra regione.