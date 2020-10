La presidente del Consiglio comunale Damiano al Candiani per l’inaugurazione della mostra “Matite in viaggio”

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha presenziato, questo pomeriggio, al Centro Candiani di Mestre, all'inaugurazione della mostra "Matite in viaggio - Carnets Disegni parole", giunta alla sua decima edizione.

La manifestazione, promossa dal Centro Culturale Candiani e dall'associazione "Matite in viaggio", ospita anche quest'anno "taccuini" che narrano il viaggio ed il viaggiare, attraverso i disegni e le parole: tra tutti quelli arrivati ne sono stati selezionati una sessantina, provenienti non solo da tutta Europa, ma anche dall'Argentina.

"Un grazie sentito - ha sottolineato la presidente Damiano, nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale – va agli organizzatori, che sono riusciti, nonostante questo difficile periodo, ad allestire anche questa volta un’esposizione davvero interessante e ricca di spunti. Il viaggio è sempre, per ognuno, un momento pregnante, uno stimolo ad aprire la mente: ed è bello che questa sensazione si possa rivivere ammirando i disegni e i pensieri presentati in questa mostra.”

Novità di questa edizione, la sezione speciale "La civiltà del vino in Italia, in Europa, nel Mondo", che prevedeva, per i partecipanti, anche un viaggio speciale a Bordeaux, terra rinomata per i vigneti e ricca di storia: una quarantina, alla fine, i "carnet" selezionati.

La mostra resterà aperta sino al 3 novembre, con questi orari: 18-20 ottobre dalle 10 alle 19; 23 ottobre-3 novembre da mercoledì a domenica dalle ore 16 alle 20.