"Io sono Teatro...tra la gente": lunedì 6 luglio ritorna in piazzetta Malipiero a Mestre con lo spettacolo "Don Chisciotte"

Piazzetta Malipiero ritorna ad essere la protagonista della rassegna teatrale "Io sono Teatro...tra la gente". Lunedì 6 luglio alle 21 in scena va "Don Chisciotte" di Stivalaccio Teatro.

Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore. E se non rammentano la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa sul tema dell'amore e della fame, del sogno impossibile, dell'iperbole letteraria, della libertà di pensiero e di satira con "l'unico limite: il cielo" come direbbe Cervantes.

L’ingresso è gratuito e in conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM del 11 giugno 2020, l’accesso allo spettacolo avverrà con le seguenti modalità:

- l’accesso è consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura corporea

- sarà possibile ritirare i biglietti presso la biglietteria del Toniolo a partire dalle ore 15.00 fino alle 20.30, fino ad esaurimento posti

- accesso a partire dalle ore 20.30

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di pioggia gli spettacoli saranno rinviati al giorno seguente. Si raccomanda l'accesso 30 minuti prima dell'orario indicato.

La rassegna teatrale è realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale del Veneto.

info, www.culturavenezia.it