Neri Marcorè chiude On stage al Toniolo

A chiudere la rassegna On Stage, organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Veneto Jazz, è lo spettacolo di Neri Marcorè Le mie canzoni altrui, venerdì 13 dicembre alle ore 21. I primi passi mossi su un palco dall'artista, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come Un certo signor G, Beatles Submarine e Quello che non ho e concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti.

Senza far mancare al pubblico la consueta ironia, come già si evince dal titolo, Le mie canzoni altrui è un concerto che spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop, inanellando pezzi noti e meno noti che in qualche modo rappresentano la sua formazione musicale, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune.

Con lui Stefano Cabrera al violoncello, Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, al bouzouki e al pianoforte, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e Simone Talone alle percussioni.

Biglietti: Platea 32 € + d.d.p. - Primo, secondo, terzo, quarto ordine galleria e palchi 25 € + d.d.p.

