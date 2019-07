Venerdì, nell'area giochi del Circus di Chirignago, 5° appuntamento della rassegna "Sottocasa"

Marghera Estate 2019 per tre giorni, dal 5 al 7 luglio, si trasforma in un grande teatro per ospitare tre spettacoli di lirica dedicati al grande pubblico. La grande novità di questa edizione è che gli spettacoli di lirica per la prima volta sono gratuiti per rispondere alle richieste dei cittadini e coinvolgere tutti gli appassionati.