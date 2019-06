Hybrid Music di Mestre: la sala prove di via Torino nei primi mesi del 2019 ha registrato un incremento di musicisti

La Hybrid Music di via Torino, lo spazio dedicato ai giovani e alla musica in città, è diventata un punto di riferimento metropolitano, offrendosi come nuovo spazio culturale cittadino e come luogo di aggregazione della creatività giovanile. Nel 2018, il primo anno di apertura, sono stati circa 1300 gli utenti che hanno potuto suonare in HM.

Il 2019 è stato un anno di conferme ma anche di novità con un incremento di musicisti che hanno scelto di frequentare la sala prove comunale anche grazie all'aumento di risorse volute dall'amministrazione. Sono aumentate infatti da gennaio ad oggi, le ore di aperture passando dai 64 giorni del 2018 agli 87 del 2019. Forte anche della decisone voluta dall'amministrazione comunale di prolungare l'apertura delle sede per agevolare anche i lavoratori (dalle 16 alle 22), all'Hybrid Music da gennaio ad aprile sono entrati 909 musicisti. 291 persone in più (il 47 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2018. Aumentate di 134 ore il noleggio sale: 400 sono quelle registrate in questi 4 mesi rispetto alle 266 del 2018 con un aumento quindi del 19 per cento.

“Vedere i risultati della Hybrid Music è motivo di grande soddisfazione – afferma Simone Venturini, assessore alla Coesione Sociale e Politiche giovanili - perché conferma la bontà della scelta di dare una svolta al vecchio concetto di sala prove, tutta incentrata sul disagio, allargando l'attenzione al mondo in giovanile (e non solo) in generale, offrendo opportunità a tutti e un servizio moderno e di qualità. Come da volontà del Sindaco continueremo a lavorare e a investire nei giovani e nella musica in particolare, in termini di spettacolo, opportunità di aggregazione, formazione e crescita professionale".