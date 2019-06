Al via la 9. edizione di Art Night Venezia. Mar:La manifestazione è un emblema della città

Ha preso il via questa sera dal cortile di Ca' Foscari la nona edizione di Art Night Venezia, una delle principali manifestazioni culturali in città, ideata e organizzata da Ca’ Foscari assieme al Comune di Venezia, con il patrocinio della Regione Veneto, inserita nel calendario ufficiale delle “Città in Festa” e delle “Notti d'Arte europee”.

L'inaugurazione della manifestazione è avvenuta alla presenza del rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, dell'assessore al Turismo Paola Mar e dei rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte.

Ancora una volta si avvicenderanno le iniziative promosse in collaborazione con i principali enti culturali della città e gratuitamente sarà possibile fruire del patrimonio d’arte di Venezia, con attività e proposte di intrattenimento create in esclusiva per l'iniziativa.

“Art Night è un emblema della città, è la voglia di stare insieme, di riunire tutte le istituzioni culturali, di trascorrere una serata spensierata per conoscere luoghi diversi. Il Comune di Venezia è sempre a fianco di Ca’ Foscari: questa sera saranno aperti quattro musei civici, il Circuito cinema consentirà di andare al cinema con tre euro, in terraferma sarà aperto l’M9 e quest’anno abbiamo allargato il format anche al Lido. La manifestazione vede la città protagonista nella sua interezza e grazie alla collaborazione tra le istituzioni cittadine propone una sintesi nella molteplicità delle proposte culturali”.