Marzo Donna, Colle: “un mese di iniziative per le donne per far riflettere e sensibilizzare”

Un mese di musica, arte, poesia, letteratura, teatro, storia, sport, attualità delle donne, con le donne, per le donne.

Torna anche quest'anno il ricco calendario di iniziative promosso dal Comune di Venezia, nell'ambito delle Città in Festa in occasione del Marzo Donna.

“Domani è l'8 marzo – commenta la vicesindaco Luciana Colle che ha anche la delega alla Cittadinanza delle donne - una data simbolo già dall'inizio del secolo per la maggior parte del mondo e che anche il Comune di Venezia festeggia con un mese di iniziative, curate dalla programmazione eventi in collaborazione con il Centro donna. Siamo molto contente che tutta la cittadinanza partecipi perché si tratta di appuntamenti molteplici e di varia natura, dallo spettacolo allo sport, che aiutano a far riflettere, sensibilizzare, diffondere conoscenza e cultura”.

Per consultare il calendario completo delle iniziative:

https://www.comune.venezia.it/it/content/marzo-donna-2019