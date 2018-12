Presentato il Gioco dell'Oca di Venezia. De Martin: "Un progetto positivo per scoprire la città in modo divertente"

Conoscere Venezia, giocando. Nasce con questo spirito “Il Gioco dell'Oca di Venezia” che ha la peculiarità di avere come "caselle" alcuni luoghi caratteristici della città. L’iniziativa, nata nell'ambito del Progetto Ricrearti (ricreare attraverso l'arte) è stata presentata questo pomeriggio nella sede di UnionCamere Veneto, alla presenza dell’assessore comunale all’Urbanistica e all’Ambiente Massimiliano De Martin, e dell’ideatrice, l’artista coneglianese Debora Basei.

Come da tradizione il gioco in scatola si compone di tabellone con le classiche caselle che raffigurano immagini del fotografo veneziano Riccardo Roiter Rigoni, dadi e segnaposto costituiti da tappi di sughero dipinti a mano dagli utenti della Piccola Comunità Onlus di Conegliano, ente morale che aiuta persone con problemi di dipendenza. Della confezione fa inoltre parte una guida che ha lo scopo di spiegare ogni tappa su cui il giocatore può capitare.

Il progetto, che risponde ai requisiti di responsabilità sociale d'impresa (CSR) rilasciato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, è patrocinato da Unioncamere Veneto, con il supporto della Regione Veneto e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Parte del ricavato delle vendite on line sarà devoluta al fondo della Regione Veneto “Veneto in ginocchio” per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo.

“E’ un progetto molto positivo – ha commentato l’assessore De Martin nel corso della presentazione -, non solo per le finalità solidali con cui nasce, ma anche perché arricchisce culturalmente, permettendo di scoprire curiosità, opere d'arte, monumenti, luoghi della nostra città”.