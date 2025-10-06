Centro Candiani, Not Only for Kids: in arrivo una stagione di spettacoli e laboratori per riscoprire il mondo tra trasformazione, creatività e musica

Il Centro Candiani presenta la nuova, entusiasmante stagione di eventi per bambini e famiglie Not Only For Kids 2025.26, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia. Il programma è un invito a esplorare temi universali come il cambiamento, l'errore, e la condivisione, attraverso spettacoli teatrali e laboratori creativi pensati per un coinvolgimento attivo di adulti e piccini.

Il cartellone degli spettacoli, tutti in programma nell'Auditorium al 4º piano del Centro Candiani, offre un ricco ventaglio di esperienze emozionanti, un viaggio tra metamorfosi, fantasia e luce. Si parte con Tutto cambia! (domenica 2 novembre 2025, ore 17.00), un viaggio poetico nel mondo della metamorfosi, ispirato a racconti classici e moderni.

Con il Teatro Gioco Vita, lo spettacolo affronta con delicatezza il tema del cambiamento, mostrando come ogni "metamorfosi" porti una nuova, grande opportunità. Consigliato dai 4 anni. Allo spettacolo è inoltre abbinato, nella stessa giornata alle ore 15.00, il laboratorio di movimento e pratiche artistiche Tutto si trasforma! dove i partecipanti creeranno un'opera visiva con elementi riciclabili per allenare la flessibilità e l'immaginazione.

Per bambini/e dai 4 agli 8 anni e genitori. Il nuovo anno inizia con un percorso divertente, ispirato a Gianni Rodari e Bruno Munari, Grammatica della fantasia (martedì 6 gennaio 2026, ore 17.00) per celebrare l'importanza dell'errore per creare e vivere, trasformando gli sbagli in esperienza. Lo spettacolo, a cura de La Piccionaia, è accompagnato da strumenti e pratiche per l'inclusività, anche grazie all'utilizzo di LIS e LISt. Consigliato dai 5 anni.

Segue All'improvviso (domenica 18 gennaio 2026, ore 17.00), una narrazione in musica totalmente improvvisata dove sarà il pubblico a far nascere idee, personaggi e contesto, creando collettivamente una storia in tempo reale. Consigliato dai 5 anni. In Le nuove notti (domenica 25 gennaio 2026, ore 11.00) tre cantastorie di Fabula Teatro riscoprono e intrecciano fiabe antiche del Veneto e fiabe lontane (Giappone, Georgia, Irlanda, Nepal, ecc.), unendo popoli diversi attraverso il desiderio umano di raccontare e ascoltare. Consigliato dai 6 anni.

Infine BU (domenica 22 febbraio 2026, ore 17.00) è uno spettacolo, una poesia sull'importanza del buio e della luce, un binomio che si valorizza a vicenda. L'opera di Roerso Mondo e Zebra ci aiuta a scoprire che il buio non è sempre paura, ma un modo per vedere ciò che troppa luce nasconde. Consigliato dai 5 anni. Anche in questo caso allo spettacolo è abbinato, nello stesso giorno alle ore 15.00, un laboratorio, Fiori di luce, per sperimentare con giochi di ombre il potere creativo della luce, creando quadri luminosi e scatti fotografici in cui la luce diventa pennello. Per bambini/e dai 5 ai 10 anni e genitori.

La sezione Fare Insieme - Laboratori per genitori e figli propone un ciclo di laboratori interattivi negli Spazi Not Only for Kids al 3º piano del Centro, progettati per stimolare la creatività condivisa tra bambini e adulti. Il primo appuntamento è con Tutto si trasforma! (domenica 2 novembre 2025, ore 15.00), come già detto, laboratorio di movimento e pratiche artistiche che introduce allo spettacolo Tutto cambia!.

Segue il laboratorio gratuito Costruiamo il paracadute di Leonardo con Stella Nosella (domenica 16 novembre 2025, ore 17.00), ispirato a Leonardo da Vinci, con lettura animata e realizzazione di un paracadute in carta. Per bambini/e dai 7 ai 10 anni e genitori. Drum Circle Speciale Auditorium (domenica 23 novembre 2025, ore 17.00) propone un'esperienza musicale di gruppo aperta a tutti, senza necessità di competenze, per creare una musica spontanea e potente, spostandosi per l'occasione nell'Auditorium per un evento memorabile. Per tutta la famiglia, dai 5 anni in su. Matilde cavaliera (sabato 13 dicembre 2025 e domenica 8 marzo 2026, ore 17.00) porta uno spettacolo e un laboratorio performativo su una storia di amicizia e coraggio narrata con un grande librone che diventa teatrino di marionette.

Al termine, i bambini personalizzeranno un cavallo di cartone da portare a casa. Per bambini/e dai 3 ai 6 anni e genitori. Dentro la fiaba: il bosco dei cinque sensi (domenica 8 febbraio 2026, ore 15.00) è un viaggio multisensoriale ispirato a Pierino e il lupo per esplorare il potere narrativo dei cinque sensi.

Per bambini/e dai 4 ai 6 anni e genitori. La natura è ancora al centro con Una farfalla per amica (domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00), Laboratorio performativo per esplorare il legame tra esseri umani e animali attraverso arte e narrazione, creando insieme un'opera di patchwork. Per bambini/e dai 7 agli 11 anni e genitori. Conclude l’offerta Fiori di luce (domenica 22 febbraio 2026, ore 15.00), laboratorio di giochi di ombre abbinato allo spettacolo BU, per sperimentare il potere creativo della luce, creando quadri luminosi e scatti fotografici in cui la luce diventa pennello. Per bambini/e dai 5 ai 10 anni e genitori. Per tutta la Stagione il Candiani rinnova l'appuntamento con La voce dei bambini - Candiani in coro 2025.26. Un percorso settimanale per bambini dai 6 agli 11 anni per imparare e crescere attraverso la musica, favorendo la socializzazione e lo sviluppo di specifiche competenze canore e relazionali. L'attività si tiene ogni venerdì, dalle 17.45 alle 19.15, dal 10 ottobre 2025 al 22 maggio 202626. Infine riprendono a novembre le attività laboratoriali a cura delle nuove volontarie del progetto di Servizio Civile Universale: due/tre pomeriggi a settimana, al Ludolab al terzo piano del Candiani, gli Spazi Creatività (per bambini e bambine da 6 a 11 anni) e gli Spazi Meraviglia (per bambini e bambine da 5 a 7 anni) proporranno attività esplorando vari temi, tra cinema, teatro, gioco, creatività, manualità, arte e videogames.