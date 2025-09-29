Al via la sesta edizione del premio letterario "Mestre di Narrativa - Racconto Breve"

Il Circolo Veneto bandisce la sesta edizione del premio letterario "Mestre di Narrativa – Racconto Breve". Il concorso è stato presentato questa mattina al Municipio di Mestre. A illustrare i dettagli dell'iniziativa sono stati l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, il presidente del Circolo Veneto, Christiano Costantini, e il coordinatore del premio, il giornalista Giorgio Gasco.

Il Premio è rivolto a cittadini italiani e stranieri dai 14 anni di età e si articola nelle sezioni Giovani (14-25 anni) e Over 25. L'iniziativa è pensata per stimolare soprattutto la partecipazione degli scrittori più giovani, anche grazie al coinvolgimento della Rete biblioteche comunali, degli Istituti superiori della Città metropolitana di Venezia e della Consulta provinciale degli studenti di Venezia.

Il tema scelto per questa nuova edizione è “Uno zaino”. Su sollecitazione del Comitato di Lettura, composto da professionisti, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, giornalisti e scrittori, sono stati definiti criteri di partecipazione più puntuali, riportati alla stretta osservanza della forma scritta del racconto. Il testo narrativo dovrà raccontare una storia con una trama avvincente, dimostrare capacità di trasmettere emozioni e competenza ortografica e lessicale. “Uno zaino” potrà assumere qualsiasi ruolo all’interno del racconto: oggetto reale, simbolo, metafora, protagonista o semplice pretesto narrativo, spaziando tra generi diversi come il realistico, il fantasioso, l'avventuroso, l'introspettivo, il surreale o l'umoristico.

In occasione della presentazione, l’assessore Mar ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa: “Il Circolo Veneto si conferma un catalizzatore di ricchezza culturale. Il tema ‘Uno zaino’ è affascinante per la sua duplice accezione: può simboleggiare il viaggio e la partenza, ma anche il fardello che ci portiamo dietro. La scrittura non è solo narrazione, ma ha anche un valore terapeutico, aiutando ad affrontare le proprie paure. È fondamentale il lavoro di coinvolgimento delle scuole per risvegliare nei giovani l'amore per la scrittura e la ricchezza della lingua italiana, in un'epoca in cui si tende a semplificare il lessico. Un ringraziamento speciale va alla giuria per il lavoro impegnativo di selezione, che significa anche assumersi la responsabilità di una scelta. Questo premio è un'occasione preziosa per mettersi in gioco, per vincere ma anche per provarci, perché conta più sbagliare che non tentare affatto”.

La partecipazione è consentita con un solo racconto, in lingua italiana, inedito e mai pubblicato in alcuna forma, che non superi le 8.000 battute (spazi inclusi). Le iscrizioni sono aperte fino all'8 febbraio 2026. La richiesta di partecipazione deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo di candidatura online, accessibile dal sito de Il Circolo Veneto, attraverso il quale dovrà essere inviato anche il racconto. Per i partecipanti minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci, scaricabile dal sito e da inviare via mail all’indirizzo premionarrativa@ilcircoloveneto.eu.

Tutte le informazioni sul bando e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: www.ilcircoloveneto.eu/concorsi/premio-letterario