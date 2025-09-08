Carlo & Giorgio presentano al Toniolo "In Veneto è più FACILE!"

Dopo il grande successo della serie di video ironici sulle disavventure del digitale e i diversi appuntamenti nei teatri veneti, Carlo & Giorgio arrivano anche a Venezia con lo spettacolo dedicato alla facilitazione digitale.

Lo show, che fa parte di una collaborazione tra la Regione Veneto nell’ambito del progetto Veneto Digitale Facile e il Comune di Venezia, punta a sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione con il solito umorismo irriverente che li contraddistingue i due comici.

Il progetto Veneto Digitale Facile, rientrante nella Misura 1.7.2 del PNRR, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione digitale, semplificando l’accesso ai servizi pubblici digitali per i cittadini. I Punti Digitale Facile, strumenti di questa misura, offrono assistenza pratica e gratuita a chiunque abbia bisogno di supporto nell’utilizzo di strumenti digitali, Internet, SPID e i servizi online della pubblica amministrazione.

Grazie a questo progetto il Comune di Venezia da luglio 2024 ha attivato 7 sportelli Punti Digitale Facile dove i cittadini possono ricevere supporto per:

attivazione CIE (Carta di identità elettronica);

scaricare APP CieId come strumento digitale;

servizi attivi nel portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): autocertificazioni, certificati on line, mutazioni di residenza;

uso del Dime per scaricare certificati di stato Civile;

attivare gratuitamente la Pec e registrare il Domicilio Digitale.

Il servizio è su appuntamento prenotando allo 041041. Gli sportelli sono attivi presso: Anagrafe di Mestre, Anagrafe di Marghera, Anagrafe di Venezia, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Mestre, Anagrafe di Favaro, Anagrafe di Zelarino, Sede Acli Marghera. Per saperne di più è attiva la pagina dedicata del Comune: https://www.comune.venezia.it/it/content/ponti-digitali.

Lo spettacolo teatrale, anch'esso rientrante nel progetto, porterà in scena con ironia i temi della digitalizzazione, con lo stile inconfondibile di Carlo & Giorgio.

"I Punti digitali - spiega l'assessore alle Politiche educative Laura Besio - sono dei centri, per lo più ospitati all'interno degli uffici comunali, dove i cittadini possono ricevere supporto gratuito e formazione da parte di facilitatori digitali per sviluppare le competenze necessarie a usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione, navigando nel web in modo autonomo e sicuro. È lungo l’elenco dei servizi del Comune di Venezia a cui si può accedere in modalità online attraverso il portale DIME. Con questo progetto ci auguriamo di aiutare sempre più persone a diventare autonome nell'utilizzo di tali opportunità, sollevandole così dal recarsi presso gli uffici pubblici se non per motivi strettamente necessari”.

Allo scopo di promuovere la conoscenza di questo progetto, la Regione del Veneto ha promosso il tour di uno spettacolo di e con il famoso duo comico veneziano.

Il biglietto è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, da lunedì 8 settembre alle ore 12.00 fino a esaurimento posti, al link: https://www.eventbrite.it/e/in-veneto-e-piu-facile-carlo-e-giorgio-al-teatro-toniolo-tickets-1628747661099.