Apre la Casa del Made in Italy di Venezia, l'assessore Venturini accoglie il ministro Urso

Arriva la Casa del Made in Italy. Dopo Bologna, Genova, Milano o Palermo, apre anche la Casa di Venezia, in via Torino 88 a Mestre, rinnovata versione degli Ispettorati del Territorio. Pensate dal Ministero delle Imprese come nuovo punto di accesso e strumento di raccordo per la promozione e la diffusione delle eccellenze produttive italiane verso i mercati esteri, le Case del Made in Italy stanno divenendo un punto di riferimento e di contatto attraverso il quale cittadini ed imprese si interfacciano con le Amministrazioni locali e le Camere di commercio, al fine di coordinarsi per una crescita del tessuto produttivo anche locale.

Questo pomeriggio, ad inaugurare la Casa veneziana, la numero 17 al momento, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, accolto dall'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Venezia Simone Venturini.

"Un ringraziamento al ministro e al Governo per questa iniziativa e soprattutto per averla voluta declinare a supporto delle piccole e medie imprese che sono parte integrante del tessuto imprenditoriale del Veneto. E' d'aiuto poi all'internazionalizzione ma pure all'accesso ad alcune forme di finanziamento". Queste le parole dell'assessore Venturini, a margine della cerimonia di inaugurazione. L'assessore è soddisfatto dell'attenzione su impresa e lavoro: "Venezia a tal proposito è a disposizione e di supporto agli sforzi che sta facendo il Paese: la Città è e continuerà ad essere motore di visibilità e crescita delle nostre imprese, è presente per mostrare al mondo il "saper fare" italiano; lo facciamo col Salone Nautico da tanti anni e lo faremo con la seconda edizione del Salone dell'Artigianato", ha concluso Venturini.

Quella di Mestre è una Casa a servizio di Venezia e di tutto il Veneto, fino a quando non ci sarà una Casa del Made in Italy in ogni provincia d'Italia, obiettivo finale del Ministero. "Le Case operano già, fornendo servizi alle imprese in unità di intenti con gli enti territoriali, per dare alle piccole e medie aziende le stesse opportunità che hanno le grandi. La prima funzione delle Case del Made in Italy è quella di essere un Hub di informazione e assistenza, oltre che un luogo di incontro e ascolto delle esigenze territoriali, proprio come si fa a livello nazionale ai Tavoli ministeriali", le parole del ministro Urso.