Il tempo di Casanova: presentata la programmazione degli spettacoli negli spazi culturali della città

Questa mattina a Ca’ Farsetti è stato presentato il palinsesto degli appuntamenti del Carnevale della Cultura, all’interno dell’edizione 2025 del Carnevale di Venezia, in programma dal 14 febbraio al 4 marzo e intitolato “Il tempo di Casanova”.

A illustrare la cinquantina di appuntamenti che animeranno gli spazi culturali della città, tra centro storico e terraferma, sono stati la consigliera delegata alla “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”, Giorgia Pea, il direttore artistico del Carnevale, Massimo Checchetto, l’amministratore unico di Vela spa, Piero Rosa Salva, e la coordinatrice del palinsesto degli eventi Marta Moretti.

“Il tempo di Casanova” propone, nell’ambito del Carnevale della Cultura, un cartellone denso di iniziative che comprende progetti originali e creati ad hoc, co-promossi da Vela spa e sostenuti dal Comune di Venezia, per offrire ad adulti e bambini numerosi appuntamenti, per la maggior parte gratuiti.

“Il Carnevale è un affascinante laboratorio antropologico, che unisce tradizioni millenarie, in grado di fare una sintesi tra tanti diversi aspetti, da quelli storici a quelli gastronomici e artistici fino agli usi e costumi tradizionali senza dimenticare la spensieratezza che porta con sé – è il commento di Giorgia Pea – ma il Carnevale è anche un patrimonio intangibile del nostro Paese, espressione di una cultura popolare che continua ad affascinare. Per questo, al palinsesto generale ogni anno promuoviamo una rete di collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni capaci di valorizzare il sentimento di una comune identità. Un lavoro di relazioni che l’Amministrazione comunale e Vela spa portano avanti con impegno creando sinergie e stimolando una programmazione sempre più variegata”.

Massimo Checchetto, direttore artistico del Carnevale di Venezia, ha sottolineato l’importanza degli appuntamenti culturali in tutte le edizioni della manifestazione che, integrando il patrimonio della città ai temi del Carnevale, mette in rete enti e istituzioni del territorio. “Il Carnevale della Cultura offre un programma coinvolgente che si estende per tutta la sua durata – ha detto – dalle performance alla musica, i visitatori potranno godere di alcuni spettacoli che costituiscono una preziosa occasione per residenti e ospiti di partecipazione e integrazione, ma anche un’opportunità unica per immergersi nei diversi linguaggi artistici declinati nel tema di questa edizione”.

Il tema dell’edizione 2025 del Carnevale, dedicato al leggendario veneziano nel 300esimo anno dalla sua nascita, viene sviluppato in numerose declinazioni, dalla musica al teatro, dal reading alle performance, fino agli spettacoli per i più piccoli, per un totale di oltre 50 appuntamenti.

“Nel palinsesto del Carnevale gli eventi culturali hanno sempre avuto una grande rilevanza, ma negli ultimi anni questa presenza si è consolidata e qualificata ulteriormente e ha trovato - nella nuova impostazione che l’Amministrazione Comunale ha dato - una sua tematizzazione e sistematicità più visibile e fruibile da parte di tutti – ha aggiunto Rosa Salva – ciò evidenzia l’importanza crescente degli eventi culturali all’interno del Carnevale di Venezia e la collaborazione tra le diverse istituzioni cittadine per offrire un programma sempre più ricco e accessibile al pubblico. Grazie a tutti coloro che mettono a disposizione tempo e spazi per dare vita a questo Carnevale”.

Tanti quindi gli eventi imperdibili, realizzati in collaborazione e partnership con circa 25 istituzioni cittadine, tra associazioni culturali, enti, teatri e musei, palazzi: Ateneo Veneto, Auditorium Luigi Sbrogiò, Biennale di Venezia, La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, il Centro Culturale Candiani, Cafè Sconcerto, Ca’ Macana, il Cinema Rossini, la Compagnia l’Arte dei Mascareri, la Fabbrica del Vedere, la Fondazione MUVE, M9 - Museo del 900, la Fondazione Venezia Servizi, Palazzetto Bru Zane, Palazzo Albrizzi Capello, Palazzo Trevisan degli Ulivi, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la Scuola Grande di San Rocco, il Teatro A l’Avogaria, il Teatrino Groggia, il Teatro al Parco, il Teatro Goldoni, il Teatro La Fenice, il Teatro Toniolo.

Inoltre, il Laboratorio Tragicomica presenta delle conferenze sull’arte delle maschere, mentre partirà dai primi giorni di Carnevale un progetto che vedrà la pubblicazione sui canali social di 6 video dedicati alla vita di Casanova. Ampia l’offerta nei teatri cittadini che presenta un ricco calendario di spettacoli pensati per l’occasione, mentre la Fondazione Musei Civici di Venezia prevede aperture straordinarie dei musei del proprio circuito per facilitare al massimo la fruizione ai visitatori del Carnevale.

Immancabile anche la proposta de La Biennale di Venezia con la 16esima edizione del Carnevale Internazionale dei Ragazzi, da sabato 22 febbraio a domenica 2 marzo: a Venezia, Ca’ Giustinian, per i laboratori per scuole e famiglie, laboratori per scuole e famiglie, oltre ai laboratori di danza per le scuole all’Arsenale e all’installazione immersiva allestita a Ca’ Giustinian.

Per informazioni, press@carnevale.venezia.it

Per il calendario completo degli eventi, www.carnevale.venezia.it