Estate 2025: Venezia accende l’estate con cultura, spettacolo e sport per tutte le età

Campi, piazze, parchi e vie si animano con una ricca rassegna di eventi per tutte le età. L’estate veneziana 2025 si colora di spettacolo e partecipazione in modo diffuso: dal centro storico alla terraferma, fino alle isole, il Comune di Venezia, propone un’offerta artistica, sportiva e culturale lungo tutti e tre i mesi estivi. Musica, teatro, circo contemporaneo, cinema all’aperto, laboratori, attività fisiche e numerose iniziative.

L’estate in città sarà un’occasione per vivere il territorio in modo nuovo, con appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza. Questi eventi si aggiungono alla programmazione tradizionale delle sagre estive, ad Art Night, alle regate e al Redentore.

Il sindaco Luigi Brugnaro esprime soddisfazione per la rete culturale e sportiva estiva: “Venezia, anche d’estate, si propone non solo come la grande città d’arte riconosciuta a livello internazionale, ma intende offrire sempre di più ai suoi residenti – anche quelli dell’area metropolitana – una proposta culturale capillare, capace di raggiungere anche luoghi inediti. Il programma estivo ne è la prova concreta: grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni e realtà del territorio, siamo riusciti a portare appuntamenti culturali in campi, quartieri, piazze e parchi, coinvolgendo tutte le fasce d’età. Un cartellone unitario nello spirito di far emergere, conoscere e valorizzare tutte le iniziative che si svolgono in quelle che amo definire "le Città di Venezia". Ringrazio tutti coloro che, con impegno e passione, contribuiscono a portare l’arte e la cultura, nelle sue diverse forme, sotto casa, in mezzo alle persone."

Si tratta di un calendario in fieri, che verrà aggiornato passo passo sul sito del Comune di Venezia.Questi i primi appuntamenti da segnare in agenda.

“E=TiC – Estate = Teatro in Città”

Dal 16 giugno al 21 luglio, la rassegna teatrale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Pantakin, porta il teatro nelle piazze di Mestre: Largo Divisione Julia, Piazzetta Malipiero e Piazza Ferretto. Due eventi speciali di circo-teatro concluderanno la rassegna in Piazza Ferretto l’1 e il 9 settembre, con lo spettacolo Naufragata di Circo Zoè. Info: www.culturavenezia.it

Cinemoving

Il cinema itinerante torna da giugno a settembre con proiezioni sotto le stelle nei quartieri e nei campi di tutta la città. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info: www.culturavenezia.it

Verde Groggia

Dal 18 giugno, nel parco di Villa Groggia, torna la rassegna estiva in collaborazione con La Piccionaia, con spettacoli per adulti e ragazzi, un centro estivo gratuito per gli 11-14 anni e laboratori teatrali a settembre. Info e iscrizioni: www.piccionaia.org/teatrinogroggia Sottocasa – Il teatro nei quartieri In collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, torna la rassegna che porta lo spettacolo dal vivo in diversi luoghi della città: da Favaro a Chirignago, dalla Gazzera a Campalto, fino alle isole di Pellestrina, Murano, Burano e Sant’Erasmo. In scena, compagnie come Barabao Teatro, Roerso Mondo e Zebra, con eventi gratuiti per le comunità locali. Info: www.culturavenezia.it

Venice Open Stage – Rising Theatre Festival

Dal 30 giugno al 12 luglio, l’arena Gigi Dall’Aglio a Dorsoduro ospita la XIII edizione di uno dei principali appuntamenti dedicati alle arti performative della Città di Venezia che mixa in un unico universo musica, poesia, arti visive, performance, stand-up comedy e socialità. Dal 30 giugno al 12 luglio l'arena sarà anche il palcoscenico della tredicesima edizione del festival, dal titolo BUH! – The time is out of joint, organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito su prenotazione. Info: www.culturavenezia.it

Marghera Estate Musica

Protagonista, dall' 1 al 18 luglio, l’Arena di Piazza Mercato, con concerti di cover band e artisti storici, in collaborazione con Icona Music, Azzurra Music e Veneto Jazz. Dal 25 luglio al 31 agosto, la rassegna prosegue con Cinema Sotto le Stelle, in collaborazione con Making Movie. Info: www.culturavenezia.it

Circus Fever!

Dal 15 al 31 agosto, il Parco Bissuola ospita la rassegna di circo contemporaneo realizzata con Arteven. Spettacoli per famiglie tra comicità, acrobazie e clownerie, sotto un tendone dove tutto può succedere. Info: www.culturavenezia.it

Sport per tutti: "Salta Cori Zoga" e "Sprint"

L’estate 2025 è anche all’insegna dello sport, con la quinta edizione di Salta Cori Zoga: 60 discipline, oltre 200 eventi promossi da altrettante associazioni sportive del territorio. Dal calcio al rugby, dalla scherma al triathlon, dalla danza verticale al surfskate: un programma pensato per ogni passione e ogni età. Confermata anche l’iniziativa SPRINT – Sport, Partecipazione, Relazione e Inclusione nel Territorio, giunta alla terza edizione: corsi e attività motorie gratuite per gli over 65, promossi da diverse associazioni locali. Info: https://www.comune.venezia.it/it/content/settore-sport-homepage

Informazioni: https://www.comune.venezia.it/it/content/estate