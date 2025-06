L'assessore Zaccariotto al Mestre Book Fest con Francesco Moser

Torna domani, martedì 10 giugno, il Mestre Book Fest con sette appuntamenti. Prosegue la parentesi letteraria degli autori locali nei locali di Mestre: alle 18 Chiara Polita, nata e cresciuta a San Donà di Piave, racconterà al Ca’ di Màt, accanto al Museo M9, il romanzo “Di fulmini e tempeste” edito da Marsilio.

Alle 18.30 all’AJ Cafè (via Torre Belfredo 2) la scrittrice Rita Ragonese illustrerà “La vita contro” (Fazi editore): nata in Libia, dove ha trascorso l’infanzia, vive in Veneto lavorando nel campo dell’assistenza e del servizio sociale.

Alle 19, la Filanda Grill Garden ospiterà Sabrina Zuccato e la presentazione del suo romanzo “La levatrice” di Nagyrév (Marsilio). La giornalista ricostruisce un fatto di cronaca realmente avvenuto tra le due guerre mondiali.

Alle 19.30, infine, Maurizio Maestrelli, giornalista e divulgatore veneziano, sarà all’Hanky Panky (Calle Legrenzi 5) per svelare al pubblico i segreti dell’arte di fare i cocktail. Il suo ultimo libro si intitola “La grammatica dei cocktail” (Gribaudo).

Facendo un passo indietro, alle ore 18, Roberta Recchia presenterà nel Chiostro M9 il suo secondo romanzo: la scrittrice e insegnante romana è tornata in libreria con “Io che ti ho voluto così bene” (Rizzoli), sulla possibilità di rinascere e saper perdonare.

Alle ore 19.30, sempre al Chiostro M9, Sir Oliver Skardy presenterà la sua “Biografia legalizzata dal poeta venessian”, scritta da Marilena Ferrara. L’ex frontman dei Pitura Freska, a 35 anni dall’uscita della musicassetta “Ossigeno”, ricorderà con Steve Giant, speaker di Radio Base, gli esordi, il successo della band e il proseguo della sua carriera solista.

Infine Francesco Moser, lo “Sceriffo del ciclismo”, chiuderà l’ottava giornata di Mestre Book Fest in Piazza Ferretto alla presenza dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto. L’atleta più medagliato di sempre su strada presenterà al pubblico “Francesco Moser. Un uomo, una bicicletta” (Azzurra Publishing).