Torna Art Night, la notte dell’arte veneziana. L'assessore Mar alla presentazione dell'evento

Venezia torna a tingersi del blu di Art Night. È iniziato il conto alla rovescia per la quattordicesima edizione della lunga notte dell’arte veneziana, organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con il Comune di Venezia e il patrocinio della Regione del Veneto. L'appuntamento è già in agenda per sabato 21 giugno: 254 eventi per 139 diverse sedi e la partecipazione di centinaia di istituzioni culturali cittadine, pronte a proporre visite, spettacoli, concerti, mostre e laboratori pensati anche per i bambini.

La serata, da tempo entrata nel calendario ufficiale delle “notti dell’arte” europee, partirà come sempre alle ore 18 dal cortile principale di Ca' Foscari con la tradizionale inaugurazione e la distribuzione dei gadget; quindi il Cortile principale ospiterà una serata di Tango e dalle 22.30 la performance audio visiva "Un giorno da psycodonna. Concerto disegnato", con Alessandro Baronciani, Rachele Bastreghi (Baustelle) e Mario Conte. Dalla mezzanotte e mezza alle 4 del mattino, in auditorium San Severino, una maratona di opere inedite di VideoArte di artisti internazionali. Domenica 22 giugno l'invito è per una colazione sull'erba: dalle ore 9 nel giardino di San Sebastiano.

Tutti i dettagli sono stati svelati durante conferenza stampa a Ca' Foscari da Alessio Cotugno, prorettore alla Comunicazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Silvia Burini, alla direzione scientifica di Art Night Venezia e Angela Bianco per il coordinamento della rassegna. Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Università Paola Mar. A prendere parte alla conferenza anche il presidente della Municipalità Venezia Murano Burano Marco Borghi.

“Quattordici anni di Art Night Venezia, con un aumento di partecipanti, di eventi e novità continue: segno della vivacità culturale di questa città", ha spiegato l'assessore Mar. "Aumentano gli spazi dedicati e anche la città si fa più grande: infatti alla notte dell'arte partecipano pure Mestre e le isole” ha concluso, sottolineando anche lo sforzo organizzativo del Comune: a tal proposito l'assessore ha annunciato che è prevista per lunedì la Conferenza dei servizi per la messa a punto della macchina logistica.

Il Comune di Venezia partecipa così alla "notte bianca" di Ca' Foscari con Fondazione Musei Civici di Venezia, che garantirà l’apertura straordinaria dei musei di Storia Naturale Giancarlo Ligabue e di Palazzo Mocenigo, e la Casa di Carlo Goldoni. I dettagli.

Il Museo di Torcello - Città Metropolitana di Venezia ha previsto anch'esso una apertura straordinaria e un percorso guidato, alla scoperta della rappresentazione degli animali nella collezione del Museo. Prenotazione obbligatoria: torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it

Il circuito cinema apre le sue sale per visioni a 3 euro.

Al Centro culturale Candiani di Mestre è invece previsto un laboratorio di yoga e arti per bambini "La grande onda". I dettagli.

Infine la biblioteca civica VEZ propone il "Creative Music Lab”, un’esperienza artistica collettiva, capace di parlare a chi fa musica e a chi semplicemente ama ascoltarla, con le performance degli studenti di Ca’ Foscari sul prato della biblioteca (servono una stuoia, una coperta o un tappetino). I dettagli.