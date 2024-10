Dal 15 al 19 ottobre la 2^ edizione del BAIFF - Burano Artificial Intelligence Film Festival

Dal 15 al 19 ottobre 2024 lo Spazio Thetis all'Arsenale di Venezia ospiterà la seconda edizione del BAIFF - Burano Artificial Intelligence Film Festival, un evento unico nel suo genere. Il BAIFF è il primo film festival europeo dedicato esclusivamente ai cortometraggi realizzati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, una manifestazione che spinge il cinema verso nuove frontiere, esplorando come la tecnologia possa diventare parte integrante del processo creativo. Per cinque giorni, Venezia si trasformerà in un crocevia di innovazione, dove la millenaria tradizione artistica della città si fonderà con le più avanzate tecnologie del XXI secolo.

Quest'anno la giuria sarà presieduta da Carlo Rodomonti, direttore di Rai Cinema, affiancato da una squadra di esperti di fama internazionale: Maria Grazia Mattei, pioniera della cultura digitale, Nick Rosa, leader dell'innovazione tecnologica presso Accenture Europa, Pasquale Viscanti, co-fondatore di AI WEEK, Luca Magnoni, artista e imprenditore digitale, e Dario Picciau, regista e innovatore tecnologico.

Tra gli ospiti, spicca la presenza di Natalie Pistunovich di OpenAI (ChatGPT), che offrirà un contributo esclusivo su come l'IA stia trasformando non solo il cinema, ma anche il mondo della creatività. Il BAIFF sarà un’occasione per esplorare il futuro dell’arte visiva, grazie a tavole rotonde, workshop e proiezioni che abbracciano il tema dell’innovazione tecnologica.

La direzione artistica dell’evento è affidata alla regista teatrale Hanna Rudak, con il supporto di Andrea Seno, imprenditore veneto alla guida del festival come presidente. Tra le partnership di spicco, RAI Cinema si conferma media partner ufficiale, mentre importanti collaboratori includono Confindustria Veneto Est e le più avanzate startup tecnologiche statunitensi, come OpenAI, D-ID, ElevenLabs, Synthesia e Heygen. La collaborazione con l'Academy Awards Student (Oscar) rappresenta un ulteriore segno del prestigio internazionale raggiunto dal BAIFF, consolidando il festival come una delle piattaforme più all'avanguardia nel panorama europeo.

In allegato il programma completo dell’iniziativa.

Per informazioni info@baiff.eu