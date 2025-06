La nuova stagione dello Stabile del Veneto. 12 spettacoli in abbonamento per il Goldoni

"Ogni storia ha il suo inizio" e per il Teatro stabile del Veneto questo è stato il giorno zero del suo nuovo progetto triennale, illustrato in anteprima a Palazzo Ferro Fini.

Questa mattina la Fondazione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale ha presentato la campagna curata dall'artista catalano Javier Jaén ma anche la nuova Stagione 2025/2026: un cartellone di oltre 70 spettacoli, di cui 37 titoli in abbonamento; 12 in programma al Teatro Goldoni di Venezia, 13 al Teatro Verdi di Padova e 12 al Teatro Del Monaco di Treviso.

"Per il Comune di Venezia essere soci del Teatro Stabile del Veneto è importantissimo: si contribuisce a divulgare un'arte straordinaria, linfa vitale per chi opera e lavora sul palcoscenico, dietro le quinte, o negli uffici. E settore dalla grande ricaduta sociale, oltre che economica", ha spiegato la consigliera Giorgia Pea, delegata Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema, intervenuta alla conferenza stampa per il Comune di Venezia. "Per quanto ci riguarda, la stagione al Goldoni promette molto bene. Il teatro si conferma essere non solo occasione di intratrattenimento, ma anche uno spazio in cui incontrarsi per ritrovare un'identità collettiva, oltre che se stessi", ha concluso Pea.