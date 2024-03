10/03/2014 - 10/03/2024: 10 anni di SUAP telematico per Venezia

Sono trascorsi dieci anni dall'attivazione per il SUAP di Venezia del canale telematico con il Portale di impresainungiorno.gov.it attivato il 10/03/2014 a seguito della convenzione stipulata dal Comune di Venezia con la Camera di Commercio I.A.A. di Venezia e Rovigo e gestito da InfoCamere

Le attività di implementazione degli interventi sono state svolte in armonia con le linee di mandato dell'Amministrazione comunale mediante l'attivazione del canale telematico per le pratiche relative alle attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, industriali, per le pratiche ambientali, paesaggistiche, edilizie, del settore socio-sanitario, della prevenzione degli incendi, degli impiantisti, ecc. di competenza del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia, dell'Azienda ULSS 3, della Soprintendenza SABAP Venezia e Laguna, dei Vigili del Fuoco, della Camera di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane, di Veneto Strade, del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, di ARPAV, della Questura di Venezia e di altri Enti collegati al SUAP.

Fino ad oggi, sono state presentate al SUAP n. 183450 pratiche di varie tipologie. Anno dopo anno il numero delle pratiche è aumentato costantemente: dalle 5061 del 2014 alle 29763 dello scorso anno.

La modalità completamente telematica e dematerializzata consente, agli utenti esterni ed agli operatori interni, di presentare e gestire le pratiche SUAP da computer, tablet, smartphone, anche mediante il lavoro a distanza, particolarmente utile nel periodo della pandemia.

Il gruppo di lavoro opera quotidianamente per gestire le pratiche in maniera puntuale e veloce nonché per assistere gli utenti nella compilazione telematica e per fornire informazioni sulle pratiche attraverso i canali mail: suap@comune.venezia.it e telefonico al servizio di Help Desk 0412749300.

"Il futuro porterà delle novità importanti sotto il profilo tecnologico; il SUAP di Venezia ne sta anticipando l'attuazione con lo scopo di razionalizzare tempi e risorse – commenta l'assessore ai Servizi al cittadino Laura Besio - Ringraziamo tutti gli utilizzatori del Portale SUAP, chi ha rilevato e segnalato criticità e chi ha proposto suggerimenti: ciò è molto utile per il miglioramento e la semplificazione dell'interfaccia impresa - pubblica amministrazione".