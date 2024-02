L'assessore Boraso alla Fondazione Giorgio Cini per l'apertura del 12° Convegno internazionale "Venezia e il suo Stato da Mar"

Si è aperto oggi alla Fondazione Giorgio Cini il 12° Convegno internazionale "Venezia e il suo Stato da Mar". L'iniziativa è promossa dalla società Dalmata di Storia Patria, in collaborazione con l'Istituto per la Storia di Venezia. Al dibattito è intervenuto in rappresentanza dell'Amministrazione l'assessore alla Mobilità Renato Boraso che ha consegnato una targa alla presidente della società Dalmata, Rita Tolomeo.

"La città di Venezia e la sua Repubblica nascono dallo 'Stato da Tera', il convegno che si apre oggi a Venezia rappresenta un appuntamento immancabile che si concentra sullo 'Stato da Mar' come struttura vitale e fonte di informazioni, notizie, considerazioni che vanno ad arricchire il patrimonio culturale di tutta l’area mediterranea - ha detto Boraso - La Serenissima è stata un faro di cultura e l’arte veneziana è andata oltre i confini nazionali. La troviamo oggi nei musei di tutto il mondo e nelle collezioni private internazionali più prestigiose. La presenza di numerosi studiosi provenienti da diversi Paesi al convegno di oggi è la conferma che la Serenissima ha saputo stimolare l’intelligenza e la creatività di altre culture che a loro volta, si sono attivate dando i propri frutti".

Il convegno va a chiudere oltre dieci anni di ricerche promosse dalla società Dalmata. Custoditi nell'Archivio di Stato di Venezia, le centinaia tra relazioni e dispacci costituiscono un prezioso patrimonio per ricostruire i rapporti tra territori veneziani nel Mediterraneo e il governo della Serenissima. Durante la prima giornata di convegno, relatori e studiosi si sono confrontati sulla dimensione privata delle fonti documentali. La tre giorni di convegno si sposterà domani all'Archivio di Stato, per chiudersi sabato 24 febbraio all'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica.