Giovedì 21 dicembre Concerto di Natale al Duomo di Mestre

Giovedì 21 dicembre si tiene il consueto Concerto di Natale al Duomo di Mestre. L’evento, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzato da Amici della musica di Mestre in collaborazione con il Duomo di Mestre, e il teatro “La Fenice” e la Regione Veneto.

Il concerto, in programma alle ore 21, prevede musiche di Claudio Monteverdi, Biagio Marini e Alessandro Grandi. Diretti dal maestro Marco Gemmani suoneranno gli artisti della Cappella Marciana, la cappella musicale della basilica di san Marco, e della Schola Cantorum Basiliensis. A questo link, informazioni e programma completo.

L’ingresso è per invito. Questo si può richiedere via email a segreteria@amicidellamusicadimestre.it oppure ritirare presso la libreria San Michele in via Poerio 32.