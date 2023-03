Giornata mondiale della poesia: a Venezia il tradizionale appuntamento collegato al premio nazionale “Gino Pastega”

Arrivano Armaggedon Time - Il Tempo dell'Apocalisse, John Wick 4, Delta, Stranizza d'amuri e Il viaggio leggendario

Mercoledì 29 arriva Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Proseguono Everything Everywhere All At Once, Shazam! Furia degli Dei, Educazione fisica e L'ultima notte di Amore

Ultimo appuntamento per il Cinema a 3 euro martedì 28 marzo con Educazione fisica, Chi lavora è perduto e Stranizza d'amuri