Domenica 13 novembre terzo spettacolo della “Rassegna teatrale d’autunno 2022”

Domenica 13 novembre terzo appuntamento con la “Rassegna teatrale d’autunno 2022”. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata dall'Associazione Culturale Gruppo "La Malcontenta" e gode del sostegno dei comuni di Venezia e di Mira, di Vela e della Federazione Italiana Teatro Amatoriale. La rassegna propone sei commedie in dialetto veneto.

Al Teatro Sant’Ilario di Malcontenta, alle 16.30, va in scena “Le tre Marie”, spettacolo scritto da Valerio Piramo e messo in scena dalla compagnia Ennenne Teatro di Loreggia (Pd), per la regia di Roberta Chinellato. La commedia racconta la vicenda di tre sorelle zitelle che vivono nella routine delle quattro mura domestiche quando l’arrivo improvviso e inaspettato di un evaso dal carcere stravolge le loro vite. Inizia così una gara per accaparrarsi le grazie del malcapitato, che tornerà a essere prigioniero, questa volta dei desideri represso delle “tre marie”.

Il prezzo biglietto del biglietto è di 6 euro. Per i ragazzi sotto i quattordici anni l’ingresso è gratuito. La biglietteria apre alle 15. Per informazioni: info@malcontenta.it, www.malcontenta.it, 3357035532.