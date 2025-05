Continuano i concerti in Biblioteca civica Vez, curati da Alessandra Trentin e Rete Biblioteche Venezia. Mercoledì 28 maggio alle 18 in Sala Eventi è proposto un concerto dal titolo Arte Donna – Itinerari di oggi – Luisa Antoni e il suo album Fruscii risuinanti – da Venezia ai Balcani passando per Cividale, Trieste e l’Istria.

Proprio il 6 settembre 2024 l’album digitale è uscito per la label EMA Vinci e reca anche il titolo sloveno Zveneča šelestenja, raccogliendo alcuni dei brani scritti da Luisa Antoni negli ultimi 15 anni.

Un viaggio, anche geografico, di pensiero e di esperienze che tocca alcune delle località vicine all’autrice, da Pirano all’Istria, passando per Venezia, Cividale del Friuli, i Balcani, fino a toccare gli Stati Uniti. Interpreti sono Francesca Cescon al flauto, Tommaso Luison al violino e Alessandra Trentin all’arpa.

Mercoledì 18 giugno alle 21 in Sala Eventi è la volta di Hommages, un concerto per flauto con Mauro Fiorin e arpa con Alessandra Trentin. Italia e Francia, da sempre terre di straordinaria creatività musicale, condividono una storia ricca di scambi e influenze reciproche.

La tradizione francese, con la sua tavolozza di colori e l'innovazione armonica, ha spesso dialogato con la passione melodica e la ricchezza tematica italiana. In quest'ottica si inserisce il programma, con musiche che evocano emozioni profonde e immagini poetiche mediante l'espressività di linguaggi che, apparentemente diversi, rinnovano continuamente il comune pensiero italo-francese. Il percorso sonoro intreccia dunque melodie e atmosfere dei due Paesi, sia con le pagine di compositori che hanno segnato profondamente la storia della musica sia con autori che li ricordano e li omaggiano. Il concerto è un invito a scoprire come la musica, ponte tra le culture, riesca a raccontare storie universali e a rivelare le radici comuni di due straordinarie tradizioni artistiche ricche di poesia e innovazione.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link https://www.comune.venezia.it/it/content/classiche-atmosfere-concerti-vez

Per informazioni scrivere a prestito.bibliotecacivica@comune.venezia.it o chiamare 041-2746741