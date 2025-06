Biblioteca Civica VEZ: il 3 luglio il giardino si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto con “Crescita Organica”, un evento esperienziale che unisce arte, tecnologia e partecipazione collettiva

Giovedì 3 luglio, dalle ore 18, il giardino della Biblioteca Civica VEZ si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto con “Crescita Organica”, un evento esperienziale che unisce arte, tecnologia e partecipazione collettiva. Un veneto che rientra nell’ambito del Piano Giovani regionale 2025 “Giovani in gioco tra tecnologia e creatività”, promosso da Rete Biblioteche Venezia in collaborazione con Prossimi Impresa Sociale.

Il cuore dell’iniziativa sarà la realizzazione di un’installazione collettiva, la cui forma – ancora top secret – prenderà vita grazie al contributo diretto del pubblico. Un’occasione unica per sperimentare come la sinergia tra persone e strumenti digitali possa generare un’opera condivisa.

Per partecipare, https://prossimi-ets.it/crescita-organica-vez e i primi 30 i riceveranno un esclusivo gadget “molecolare” stampato in 3D.

La serata sarà accompagnata da un dj-set che animerà l’atmosfera fin dalle prime ore della serata.

A partire poi dalle 19.30 fino alle 22.00, il programma si arricchisce con tre esperienze immersive: videomapping site-specific a cura di Alessandro Vangi, visual artist di rilievo nazionale e internazionale, docente presso IUAV e l’Accademia di Belle Arti di Bari.

Sound design booth firmato Hex Archive, studio noto per le sue produzioni sonore per videogiochi, film e pubblicità. Zona AI interattiva, ideata da Adolfo Zilli, artista e programmatore, dove “occhio e cervello del computer” dialogheranno in tempo reale con il pubblico.

In caso di maltempo tutte le attività si realizzeranno negli spazi interni della Biblioteca.

Durante la serata sarà possibile anche scoprire le tecnologie protagoniste del primo ciclo di laboratori e conoscere in anteprima i temi e le attività del progetto, in programma fino a novembre 2025. Il calendario, infatti, prevede nuovi laboratori per giovani dai 14 ai 25 anni; tre format sperimentali per le scuole secondarie; una serie di talk con esperti del mondo digitale.

Per aggiornamenti, iscrizioni e dettagli sul progetto Tecnovez, visita il sito della Rete Biblioteche Venezia https://www.comune.venezia.it/content/frequenze-vez-2025-tecnovez