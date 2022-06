Etica e intelligenza artificiale: una conferenza internazionale a Venezia

Durerà due giorni, oggi e domani, venerdì 24 e sabato 25 giugno, all’hotel Hilton Molino Stucky la conferenza internazionale “Ethics and artificial intelligence” organizzata da Aspen Institute Italia, in collaborazione con The Aspen Institute, Aspen Institute Germany, Institut Aspen France e l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. All'evento ha preso parte l'assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio.

Nel corso del meeting è stato trasmesso un video-contributo inviato dal sindaco Luigi Brugnaro: "Un piacere ospitare un convegno così importante a Venezia, grazie ad Aspen Institute, Google e il gruppo Tim e le personalità che hanno contribuito. Sono un grande sostenitore delle nuove tecnologie. Credo che la scienza e la ricerca mandino avanti il mondo. Le azioni degli uomini e la politica decidono poi come gli strumenti debbano essere usati. Non bisogna porre limiti alla strumentazione, ma ragionare sull'uso che se ne fa" le parole del primo cittadino. "Nella Smart Control Room del Comune abbiamo implementato, grazie alla tecnologia, un sistema di controllo degli arrivi e una misurazione delle presenze nel centro storico di Venezia. Sta a noi non essere sopraffatti dall'innovazione tecnologica senza bloccarla. Sarà interessante leggere i risultati finali dello studio. Venezia è a vostra disposizione per seguire gli eventuali sviluppi pratici dei temi di cui si parla".

“Siamo grati ad Aspen Institute e a tutti i partecipanti a questa conferenza – ha affermato invece Besio – e mi faccio portavoce dell'orgoglio nell'ospitare questo importante dibattito. Venezia si presta ad essere cornice strategica di ogni nuovo apporto, anche su temi che possono apparire a primo acchito distanti da una realtà storica qual è la nostra città. Quando si pensa a Venezia bisogna invece considerarla come tradizione ma anche innovazione, antichità ma anche futuro.

Le sfide che ci attendono sono straordinarie - ha proseguito Besio - e non vi è palcoscenico più adatto per una riflessione del miracolo veneziano che dimostra ogni giorno di salvaguardare equilibri importanti, conservando da un lato le tradizioni e la ricchezza trasmessa dal passato, ma riconoscendo al contempo che non è possibile vivere se non nella disponibilità ad un cambiamento esistenziale che ci sta investendo a tutte le latitudini".

L’obiettivo della conferenza, a cui ha preso parte tra gli altri anche Giulio Tremonti, presidente dell'Aspen Institute Italia, è continuare il percorso di analisi e riflessione avviato nel 2021, offrendo un contributo significativo e ad alto impatto al dibattito su etica e intelligenza artificiale nelle sue molteplici dimensioni.

Gli organizzatori intendono promuovere una riflessione e un dibattito interdisciplinare che integrino la partecipazione in presenza e il collegamento online di rappresentanti della business community, dell’università, della ricerca, delle istituzioni e dei media.

Alla conferenza è stata attribuita la medaglia del Presidente della Repubblica, in esposizione oggi nelle sale del convegno. Come nell’edizione dello scorso anno, è stato allestito uno spazio di exhibition con un percorso esperienziale che illustra, con l’ausilio di live demo, significativi casi d’uso con soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, Cloud e IoT. Un'area espositiva con 12 postazioni demo che mostrano il grande potenziale dell'intelligenza artificiale se applicata a diversi ambiti e segmenti di mercato (ad esempio settore video, sostenibilità, sicurezza, robotica, smart city, mobilità urbana e così via).