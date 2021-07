La presidente del Consiglio Damiano al Laurentianum per la consegna di un quadro vincitore del premio "Mestre di Pittura"

Trova casa all'istituto di cultura "Laurentianum" della Fondazione Duomo di Mestre, in piazza Ferretto, il quadro "Are you ready for the revolution Child", opera di Tamara Zambon, terza classificata nell'edizione 2020 del Premio Mestre di Pittura. La consegna è avvenuta oggi, giovedì 8 luglio, nella sede dell'istituto, dove il quadro resterà esposto in modo permanente. Alla cerimonia era presente, per l'Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano. Con lei l'autrice del quadro, il parroco del Duomo, don Gianni Bernardi e il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, organizzatore del premio.

Il premio "Mestre di Pittura" vede il patrocinio di Regione Veneto, Città Metropolitana e Comune di Venezia e si sviluppa in collaborazione con Fondazione Muve e con il sostegno di Accademia di Belle Arti di Venezia, Fondazione Bevilacqua la Masa ed M9. L'edizione 2021 è già nella fase di raccolta delle adesioni e per gli artisti sarà possibile iscriversi entro il prossimo 15 luglio. Da lì in poi verranno scelte le 60 opere che, dal 10 settembre, resteranno esposte un mese al centro Candiani.