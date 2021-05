La presidente del Consiglio Damiano e l'assessore Costalonga all'inaugurazione della mostra "Laguna InVita: conoscerla, rispettarla, tutelarla. Viverla"

Una selezione di circa 60 acquerelli realizzati dall'artista veneziano Claudio Trevisan e raffiguranti pesci e molluschi della Laguna. Saranno queste le opere che potranno essere ammirate nel corso della mostra "Laguna InVita: conoscerla, rispettarla, tutelarla. Viverla", inaugurata nel pomeriggio di oggi, 20 maggio a palazzo Corner Mocenigo in Campo San Polo, nella sezione distaccata del Museo Storico della Guardia di Finanza.

All'apertura dell'esposizione, che rientra nell'ambito degli eventi celebrativi per i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia, sono intervenuti, in rappresentanza dell'Amministrazione, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e l'assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga

"Grazie di cuore all'associazione Venezia InVita per aver organizzato questa mostra, e a tutto il corpo della Guardia di Finanza di Venezia per l'impegno profuso e costante a difesa del nostro territorio - ha dichiarato la presidente Damiano - Qui si celebrano i 1600 anni di storia, tradizione, innovazione, cultura ed eccellenza di Venezia, valorizzando una delle ricchezze e dei tesori della città, la sua laguna. Un patrimonio mondiale dell'umanità che siamo tutti chiamati a difendere e tutelare, nessuno escluso. Per poterlo fare, c'è bisogno di viverla con grande rispetto e soprattutto dobbiamo conoscerla, consapevoli che Venezia e la Laguna sono tanto belle quanto fragili".

La mostra, organizzata dal Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, in collaborazione con l'associazione Venezia InVita, punta a far conoscere la fauna marina locale e l'ecosistema che la ospita. Le illustrazioni sono accompagnate da didascalie in italiano e in dialetto, e riporteranno anche il nome scientifico delle varie specie ittiche. L'obiettivo è anche quello di accrescere la consapevolezza di quanto conoscere le specie faunistiche che popolano la nostra Laguna sia importante per salvaguardare la biodiversità marina e la salute della collettività.

La mostra sarà aperta fino al 31 ottobre e potrà essere visitata con accesso gratuito ma contingentato. Necessaria la prenotazione online. Per maggiori informazioni: museovenezia@gdf.it; ve0220013@gdf.it