Interventi di disinfestazione straordinaria a Mestre per un caso di infezione da virus Dengue

Da stasera, venerdì 26 settembre, saranno effettuati dalla ditta specializzata incaricata del servizio di disinfestazione da parte dell'Ulss 3 “Serenissima” interventi di disinfestazione straordinaria in alcune vie di Mestre. Lo dispone un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Luigi Brugnaro a seguito della comunicazione pervenuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 3 “Serenissima”, nella quale viene segnalato un caso di infezione da virus Dengue importato da un cittadino che ha soggiornato in città.

Secondo le Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto - anno 2025 e del relativo protocollo, sono previsti trattamenti specifici per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Pertanto, dalle ore 23:50 di venerdì 26 settembre saranno effettuati dalla ditta specializzata incaricata del servizio di disinfestazione da parte dell'Ulss 3 “Serenissima” alcuni interventi di disinfestazione straordinaria, con trattamento sia larvicida che adulticida, nelle seguenti vie: via Fradeletto; via Ca' Rossa da angolo via Caneve fino ad angolo via Baracca; via Enrico Toti da angolo Via Giannino Ancilotto fino ad angolo via Ca' Rossa; via Giannino Ancilotto; via Carlo Stuparich; via Cesare Cecchini, via Volturno da incrocio via Ca' Rossa fino ad angolo via Rubicone; via Amerigo Vespucci da incrocio via Ca' Rossa fino ad angolo via Amba Alagi; via Amba Alagi; via Amba Aradam; via Amba Uork, via Caneve da angolo via Ca' Rossa fino ad incrocio via Spalti; via Spalti fino ad angolo via Giuseppe Garibaldi.

Gli interventi di disinfestazione straordinaria prevedono le seguenti attività:

Trattamento antilarvale su area pubblica e privata (porta a porta)

- sabato 27 settembre a partire dalle ore 8 e fino a fine trattamento.

Trattamento adulticida

- venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 23:50 circa e fino a fine trattamento, sarà eseguito il trattamento adulticida ad azione residuale in aree pubblica e private. Il trattamento non prevede l'ingresso degli operatori nei contesti privati, in quanto il prodotto ricade in area privata, ma viene somministrato dall'area pubblica.

- sabato 27 settembre, a partire dalle ore 23:50 circa e fino a fine trattamento, sarà eseguito il trattamento adulticida in area pubblica ad azione abbattente;

- domenica 28 settembre, a partire dalle ore 23:55 circa e fino a fine trattamento, sarà eseguito l'ultimo trattamento adulticida in area pubblica ad azione abbattente.

L'ordinanza indica anche ai cittadini delle aree interessate alcune precauzioni da prendere nelle diverse fasi del trattamento adulticida:

PRIMA | raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida.

DURANTE | chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri.

DOPO | pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nell'ordinanza vengono poi ricordate alcune misure da osservare anche in futuro, quali:

evitare l'abbandono di contenitori dove potrebbe depositarsi acqua;

svuotare prontamente eventuali contenitori che ne avessero depositata;

tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere;

svuotare piscine non in esercizio e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi.

Per eventuali chiarimenti si può telefonare al Contact Center Dime, al numero 041041.

Il testo dell'ordinanza.