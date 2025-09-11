“Alberi in pianura”, anche i cittadini del Comune di Venezia possono richiedere le piante

Il Comune di Venezia ha aderito all’iniziativa della Regione Veneto “Alberi in pianura”. Il progetto è finanziato con la legge regionale 14 del 2024 “Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici” e ha l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo pubblico e privato, con particolare riguardo alle specie in grado di fornire risorse alimentari ad api e impollinatori.

La Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e per promuovere la conservazione della biodiversità e l’uso sostenibile dei territori, fornisce alberi ed arbusti autoctoni ai Comuni veneti e ai rispettivi cittadini che ne facciano richiesta.

I cittadini possono quindi contribuire a migliorare l’ambiente piantando un albero e prendendosene cura. Tutte le informazioni per richiedere una albero si possono consultare al seguente link https://alberinpianura.it/iniziativa/cittadini.html