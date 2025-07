L'assessore Venturini in visita alla nuova Centrale Operativa territoriale dell'Ulss3 a Mestre

L'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha fatto visita questo pomeriggio alla nuova Centrale Operativa territoriale dell'Ulss 3, in piazzale Giustiniani a Mestre, in occasione della presentazione del nuovo servizio 116117. Da oggi ogni cittadino dell'Ulss 3 Serenissima, e qualunque visitatore si trovi fisicamente entro i suoi confini, potrà comporre a qualsiasi ora il numero telefonico per accedere a cure mediche non urgenti e ai restanti servizi sanitari e sociali che si snodano sul territorio.

"L'apertura della nuova Centrale Operativa Territoriale (COT) alla Cipressina, in collaborazione con la Regione Veneto, è un momento molto importante per la nostra comunità" ha dichiarato l'assessore Venturini. "Da qui verranno gestite le chiamate del numero 116117, dedicato alle non urgenze mediche, attivo 24 ore su 24. Venezia è tra i primi territori a sperimentare questo servizio, che garantirà assistenza a un'ampia area grazie all'attività svolta da 35 operatori. Un deciso passo in avanti per la riorganizzazione della sanità territoriale - ha concluso l'assessore - reso possibile grazie ai fondi PNRR e che si avvale dell'utilizzo delle nuove tecnologie".