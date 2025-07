Venerdì 25 luglio al Lido “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

Torna venerdì 25 luglio la giornata “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, organizzata dall’Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni e del verde pubblico del Comune di Venezia, in collaborazione con Venezia Spiagge e la Capitaneria di Porto. La manifestazione è promossa da Fee, Foundation for Environmental Education, e coinvolge contemporaneamente nella stessa data tutti i 236 Comuni insigniti della Bandiera Blu. L'occasione è il World Drowing Prevention Day, iniziativa dell’Organizzazione mondiale della Sanità, a seguito di risoluzione ONU, che ha lo scopo di sensibilizzare e di informare sulla prevenzione degli annegamenti.

L’esercitazione inizierà alle ore 10 alla torretta 8 bis del Lido di Venezia, dove sarà issata la bandiera rossa e l’area antistante la torretta sarà lasciata libera da bagnanti per l’arrivo via mare dei mezzi di soccorso. Alle ore 10.30 ci sarà la dimostrazione di recupero di un pericolante con le moto d’acqua, con il pattino a remi e con l’unità cinofila. Il pericolante sarà trasportato a riva dove saranno allertati i soccorsi e gli assistenti ai bagnanti inizieranno le manovre Bls (Basic Life Support), ovvero la sequenza di azioni eseguite per mantenere in vita una persona in arresto cardiaco o incosciente, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’esercitazione finirà intorno alle ore 11.40 con i mezzi che lasceranno l’area via mare.

Oltre a Comune di Venezia, Venezia Spiagge e Capitaneria di Porto, sono coinvolti nell'iniziativa anche Wella Lifeguard e Pegasus Veneto.