Il Salone Nautico di Venezia chiude con successo la sua sesta edizione: oltre 30.000 visitatori, 300 imbarcazioni, 270 espositori

Si è conclusa oggi la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, che, inaugurata giovedì 29 maggio, ha animato l’Arsenale con oltre 300 imbarcazioni e 270 espositori, un palinsesto di una cinquantina tra convegni, incontri e dibattiti.

È stata un’edizione che ha registrato oltre 30.000 visitatori (la maggioranza italiana ma provenienti anche da Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Slovenia, Stati Uniti d’America, Croazia, Svizzera, Olanda, Polonia) e ha visto crescere l’offerta di barche e dei marchi con una significativa presenza internazionale.

Per tutti si registra un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità e all’innovazione, che sono due temi centrali non solo per il Salone, sin dalla sua prima edizione, ma anche per tutta la città che interpreta il dibattito sul futuro del pianeta come uno dei temi centrali della sua spinta culturale.

“Il Salone Nautico di Venezia si è dimostrato un evento di straordinaria rilevanza per il settore e un’opportunità unica per rafforzare il dialogo e la collaborazione sui temi della nautica. Venezia, con la sua storia millenaria legata all’acqua e alla navigazione, è il luogo ideale per promuovere innovazione, sostenibilità e tradizione – ha sottolineato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia - Quest'anno, dopo mesi di incertezze internazionali che hanno inciso sul mercato, proprio durante il Salone i cantieri hanno registrato un significativo aumento delle vendite, segnale di una ripresa e di un rinnovato slancio per l’intero settore. Il Salone lascia un’eredità importante per la città e per tutto il comparto nautico, un patrimonio di relazioni, contenuti e visioni che non deve essere sprecato, ma valorizzato con responsabilità e continuità”.

L’evento, promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Vela Spa in collaborazione con la Marina Militare Italiana, ha accolto oltre 30.000 visitatori, confermando il crescente interesse e la sua rilevanza internazionale nel settore della nautica e con una visione chiara: consolidare il proprio ruolo nel Mediterraneo Orientale, offrendo un punto d’incontro autorevole e innovativo in una delle città più iconiche del mondo.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha più volte sottolineato come “le nostre rotte antiche arrivavano a Istanbul e oltre, fino a Odessa, questo è il nostro riferimento: essere il baricentro di tutta la nautica nell’area adriatica, ionica e dell’Europa centro-orientale. Una porta d’acqua tra l’Ovest e l’Est del Mediterraneo, capace di attrarre cantieri, operatori e appassionati anche dai Balcani, dal Medio Oriente e dall’Asia. Ora il nostro sguardo è già rivolto al futuro: la settima edizione si svolgerà da mercoledì 27 maggio a domenica 31 maggio 2026, con la promessa di un evento ancora più ricco e internazionale che, voglio ricordare, è già finanziato per le prossime due edizioni. Grazie a tutti, davvero, a nome della città intera”.

L’inaugurazione del 29 maggio ha visto la partecipazione del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dell’Ammiraglio Ispettore Capo della Marina Militare Italiana Roberto Dattola e del Presidente di ICE Matteo Zoppas. A suggellare il significato strategico dell’evento per l’intero comparto nautico nazionale e internazionale, la presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha reso l’evento particolarmente suggestivo, mentre gli incursori della Marina Militare hanno eseguito un ammaraggio nelle acque della Darsena, lanciandosi dagli elicotteri della Marina Militare che hanno completato la scenografia.

L’edizione 2025 ha visto la presentazione di diverse anteprime mondiali, tra cui il Pershing GTX 70 e il Ferretti Yacht 940, Pardo ha presentato il suo nuovo 75 e nella vela il GS52P. Ammiraglia della vela è stato il sontuoso Sunreef 80, per il motore invece la spettacolare nave di 50 metri Almax prodotta da Sanlorenzo, una delle testimonianze più concrete di cosa possa essere il Made in Italy di qualità, dove si lavora alla innovazione, al design e alla qualità.

Ma le novità non sono state solo nel settore più esclusivo del mercato: accanto a diversi marchi classici e fedeli del Salone, quali Lagoon, Pogo, Bavaria, Solaris, Grand Soleil, Jeanneau e il gruppo Beneteau ha portato per la prima volta in acqua il “piccolo” First 30, novità destinata agli equipaggi più giovani e aggressivi disegnata da Sam Manuard e Lorenzo Argento.

Grande attenzione è stata data alle propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno, con modelli innovativi come il Frauscher 850 Fantom Air, realizzato in collaborazione con Porsche che usa il power plant di Macan. Dalla Svezia è arrivato X-Shore e, con propulsione a idrogeno, è stato presente il DhammaBlue, che usa idrogeno prodotto senza uso di idrocarburi.

“Il coinvolgimento attivo di espositori, sponsor e partner è cruciale per costruire un evento che non sia solo una vetrina espositiva, ma anche un vero e proprio hub di scambio e crescita economica - sottolinea Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa e del Salone - L’edizione 2025 ha registrato una significativa crescita qualitativa, testimoniata sia dalla tipologia del pubblico presente che dalla partecipazione dei massimi esponenti della nautica italiana. Tra questi, Azimut, Sanlorenzo, Ferretti e il Gruppo Beneteau hanno presenziato anche con i loro CEO, evidenziando l’importanza strategica del Salone non solo come occasione per presentare le proprie imbarcazioni, ma anche come un momento di confronto business-to-business e networking di alto livello. Grande interesse è stato riscontrato nelle prove in acqua, con un elevato numero di visitatori che hanno testato le imbarcazioni, confermando così la qualità e l’alta specializzazione del pubblico presente. Inoltre, la partecipazione agli eventi pubblici è stata eccezionale, con il coinvolgimento attivo delle associazioni locali legate al mondo della nautica testimoniando il forte radicamento del Salone nella tradizione marittima veneziana”.

Il Salone Nautico Venezia ha visto l’impegno tutti i giorni di quasi 2000 persone tra il personale degli espositori, di Vela Spa per l’organizzazione generale e tutti i servizi che vanno dalla gestione degli ormeggi all’allestimento, ai trasporti, sicurezza, pulizia, ristorazione, oltre a hostess e steward. Sui canali social ufficiali del Salone si sono registrate oltre 3 milioni di visualizzazioni. Una macchina organizzativa che vive anche della grande esperienza nella gestione dei grandi eventi veneziani. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche l’Agenzia ICE, che ha sostenuto la manifestazione sin dalle prime edizioni, portando a Venezia delegazioni di buyer e operatori internazionali del settore nautico, contribuendo così a rafforzare la dimensione commerciale del Salone e a consolidare i legami con i mercati esteri strategici per la cantieristica italiana.

“Questa edizione ha dimostrato che Venezia è sempre più un punto di riferimento per la nautica internazionale. L’interesse crescente e la soddisfazione commerciale da parte di cantieri e operatori nazionali e internazionali - che provengono dalla Croazia, dalla Polonia, dalla Germania, ma perfino dall’Estonia, dall’Olanda, Belgio e dall’Ungheria - conferma la nostra capacità di attrarre investimenti e innovazione, consolidando il ruolo del Salone come piattaforma strategica per il futuro della nautica” afferma Alberto Bozzo, direttore commerciale del Salone Nautico di Venezia. Il Salone è stato anche un momento di incontro per atleti di diverse discipline, con la presentazione di diverse iniziative che insistono nella laguna di Venezia.

La Compagnia della Vela ha presentato il programma della Veleziana Sailing Week del prossimo ottobre. Lo Yacht Club Venezia la Venice Hospitality Challenge. Dall’Arsenale è partito il Nastro Rosa Tour, giro d’Italia a vela organizzato da Difesa Servizi che vede impegnati equipaggi misti composti da due persone. Tra i velisti protagonisti oltre a tutti i partecipanti alla Regata delle Nazioni, al campionato italiano Microclass, ci sono stati il collegamento con l’oceanico Luca Rosetti e il suo Maccaferri Futura, la presenza di Dan Lenard con la sua iniziativa Vela Code, il velista Giancarlo Pedote testimonial di Raymarine.

All’interno del Salone Nautico di Venezia, la Fondazione Musei Civici e MUVE Academy hanno proposto “MUVE YACHT PROJECTS 2025”, la “Selezione di studi e progetti di barche-Navigazione sostenibile”: una sfida interamente universitaria dedicata agli studenti provenienti Campus Universitario La Spezia-Promostudi, Università degli studi Trieste, Politecnico di Milano. Per ogni ateneo sono stati selezionati i cinque progetti più meritevoli e innovativi in particolare con caratteristiche di elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambientale. Durante il Salone si è tenuta la quinta edizione della E-Regata, organizzata da Assonautica, e oggi è giunto in Arsenale il 72° Raid Pavia-Venezia la cui premiazione è stato l’evento di chiusura del Salone.

Con un ricco programma di convegni, workshop, regate, presentazioni e prove in acqua, il Salone ha attratto un pubblico vasto e variegato, creando nuove opportunità di confronto tra professionisti, istituzioni, aziende e appassionati.

Per informazioni www.salonenautico.venezia.it