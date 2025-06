Il quarto giorno del Salone Nautico 2025 si è aperto all’insegna dello sport

L’Arsenale questa mattina ha salutato la partenza del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il periplo dell’Italia a vela che quest’anno prende il mare per la prima volta da Venezia per raggiungere Genova. 1.400 miglia lungo le coste italiane, un evento unico, tra i più competitivi del Mediterraneo, con tante regate e un format speciale che esprime il meglio della vela sportiva e al tempo stesso promuove il turismo costiero, il diporto nautico e una nuova cultura della sostenibilità ambientale.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’era la consigliera comunale Francesca Rogliani che ha portato i saluti ai partecipanti.

Sul Palco del Sommergibile Dandolo si sono alternate le premiazioni delle diverse competizioni in corso durante il Salone: E-Regata al mattino e Microclass alla presenza dell’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga che ha consegnata la targa al primo classificato della E-Regata, con la consigliera Rogliani che ha premiato la E-Ballerina dopo aver portato i saluti dell’amministrazione al workshop “Marine Litter Monitoring, Removal and Circular Economy”, a cura di Plastic Free Venice, che ha approfondito la progettazione e sperimentazione di dispositivi innovativi per il recupero dei rifiuti marini, in particolare delle plastiche, attraverso tecnologie orientate all’economia circolare.

Tante le attività collaterali per tutte le età, dai laboratori alle prove in acqua per bambini e famiglie, oltre alle visite al sommergibile Dandolo e alle dimostrazioni di flyboard.