L'assessore Pesce alle celebrazioni per il 251° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza

L’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce ha partecipato questo pomeriggio alle celebrazioni per il 251° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. All’appuntamento, nella sede del Comando regionale Veneto in Campo San Polo, sono intervenute le massime autorità civili e militari, tra cui il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Giuseppe Gerli, il sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia Andrea Ostellari, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il prefetto di Venezia Darco Pellos.

“In occasione dell’anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, esprimo il più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle per il loro quotidiano impegno a tutela della legalità. Un riconoscimento particolare va ai Baschi Verdi, reparto d’élite sempre in prima linea contro criminalità e terrorismo. Un grazie sincero anche alle unità operative presenti sul nostro territorio, con cui l’Amministrazione collabora da sempre con fiducia e rispetto reciproco”.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza a 13 militari delle Fiamme gialle che si sono distinti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Corpo della Guardia di Finanza è stato fondato nel 1774, quando venne costituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna. Fu il primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare.