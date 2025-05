Venezia FC Femminile in serie B, il saluto del vicesindaco Tomaello all'evento celebrativo

Si è tenuto, questo pomeriggio nella sede di Ca' Venezia, l'evento celebrativo per la promozione in serie B del Venezia FC Femminile, un percorso straordinario compiuto dalla Prima Squadra Femminile, vincitrice del Campionato di Serie C 2024/25.

La giornata si è aperta alle ore 15.30 con la sfida tra Venezia FC e Riccione, ultima gara casalinga della stagione.

A portare i saluti dell'Amministrazione è stato il vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Andrea Tomaello, così intervenuto: "Complimenti alle ragazze del Venezia Calcio per la promozione, sono state davvero grandi. Il mio ringraziamento va anche alla società sportiva che crede nel movimento sportivo femminile e sta investendo nelle capacità delle atlete di raggiungere il successo, gli ottimi risultati ne sono testimonianza. Speriamo quindi che la meritata promozione svolga un'azione trainante a tutto il movimento sportivo femminile".

Dello stesso tono anche gli interventi dell'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e del presidente della Commissione consiliare Sport, Matteo Senno, che hanno ribadito quanto sia importante la vicinanza e il sostegno delle istituzioni cittadine ai progetti sportivi.

Presenti con loro alla cerimonia di premiazione, tra gli altri, Giuseppe Ruzza, presidente del Comitato Regionale Veneto LND-FIGC e Paolo Tosetto, responsabile del Settore Femminile LND Veneto.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato quanto la giornata odierna rappresenti un’occasione per celebrare un traguardo significativo e per condividere i valori che ispirano l’impegno quotidiano del club nello sviluppo del calcio femminile.