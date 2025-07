Ricevuti dal vicesindaco Tomaello i tre arbitri mestrini recentemente promossi nelle serie nazionali della Figc

Con le promozioni, per la prossima stagione agonistica, di Gilberto Langhezza (assistente in serie A e B), Mateo Sadikaj (assistente in C) e Lisa Turchetto (assistente in serie D), l’Aia di Mestre si conferma come una delle più prestigiose, e feconde, sezioni arbitrali d’Italia.

Un fiore all’occhiello del nostro movimento sportivo, a cui ha reso merito questa mattina, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, ricevendo, in Municipio a Mestre, i tre direttori di gara promossi, accompagnati, tra gli altri, dal presidente dell’Aia di Mestre, Filippo Faggian, e dal presidente del Comitato Regionale Veneto della Figc, Giuseppe Ruzza.

“Il percorso che questi ragazzi stanno compiendo – ha sottolineato Tomaello – non solo dà lustro al lavoro sul territorio dell’Aia di Mestre, ma deve servire da esempio anche per tanti altri giovani, per farli avvicinare al mondo dello sport. Gli arbitri sono una componente essenziale di questo mondo, e vanno difesi, tutelati, incentivati a coltivare la loro passione.”

Costituita nei primi anni Cinquanta, la sezione di Mestre ha formato e lanciato, nel corso della sua attività, arbitri di grande prestigio, come Rigato, Angonese, Casarin, Stevanato, Preschern.