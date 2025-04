Il vicesindaco Tomaello alla 17^ edizione del "Trofeo Sigalotti"

Questa mattina il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello ha preso parte alla fase finale della 17^ edizione del "Trofeo Sigalotti", il torneo di calcio tra gli istituti superiori cittadini, considerato uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti veneziani. All’evento ha preso parte anche il presidente della Commissione consiliare allo Sport, Matteo Senno, oltre ai rappresentanti delle società e agli organizzatori della manifestazione.

"Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento agli istituti superiori della nostra città per il loro continuo impegno nel promuovere l'attività sportiva. Questa iniziativa si svolge in una cornice unica, lo stadio della nostra città, e rappresenta un'importante opportunità di crescita - ha detto Tomaello ringraziando la società del Venezia Calcio per il supporto - E' la dimostrazione di come lo sport a scuola non solo favorisca il divertimento, ma anche l'educazione dei ragazzi".

L’edizione di quest’anno, che ha portato sugli spalti dello stadio Penzo circa 2000 spettatori , ha visto la partecipazione di circa 200 studenti, suddivisi in 10 squadre rappresentative di alcuni dei principali istituti superiori del Comune di Venezia: Ipseoa Barbarigo, Istituto Vendramin Corner, istituto Cavanis, Istituto Marinelli/Fonte, Liceo Benedetti/Tommaseo, Liceo Artistico Marco Polo, Liceo Foscarini, I.I.S. A. Pacinotti, Istituto Algatotti - Sarpi (con 2 squadre).

Al termine delle partite, la Coppa Fairplay fornita dalla Asd Provenezia è stata assegnata alla squadra dell'Algarotti, mentre la coppa per la squadra vincitrice del torneo è andata all'Istituto Vendramin Corner. Premiate anche le squadre del Pacinotti per il secondo posto, del Benedetti/Tommaseo per il terzo e dell'Algatotti - Sarpi per il quarto posto.

Sono stati consegnati anche i riconoscimenti al capocannoniere, al miglior portiere e al miglior giocatore del torneo. A consegnare i premi ai vincitori è stato Roberto Sigalotti, fratello di Annarosa Sigalotti, docente scomparsa nel marzo del 2005 che fu ideatrice e promotrice dell’evento a lei intitolato in ricordo del suo impegno nel mondo dello sport e della scuola.