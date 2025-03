Il vicesindaco Tomaello all'EniRugbyTour, evento della Federazione Italiana Rugby

Il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello è intervenuto questa mattina all'EniRugbyTour, evento della Federazione Italiana Rugby organizzato in collaborazione con la società San Marco Rugby.

All’iniziativa, promossa per diffondere i valori dello sport tra i giovani atleti, hanno preso parte oltre 250 piccoli rugbisti, di diverse squadre del Veneto, che si sono sfidati sul campo sportivo di Favaro Veneto.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Federazione Italiana Rugby per aver scelto l'impianto sportivo di Mestre come tappa dell'EniRugby Tour - ha sottolineato Tomaello - Questo evento coinvolge numerosi bambini e appassionati di rugby, creando un'atmosfera di entusiasmo e gioia. Un particolare riconoscimento va al San Marco Rugby per l'ottima organizzazione. È veramente emozionante vedere tanti piccoli atleti che riempiono i nostri impianti sportivi di allegria e passione".

L’edizione 2025 dell'EniRugbyTour, il circuito dedicato alla promozione del Gioco e dei suoi valori educativi attraverso un articolato programma di momenti ludico-sportivi patrocinato da FIR e organizzato dai Club affiliati, è partito da Roma domenica 23 febbraio e coinvolgerà in 7 tappe tra febbraio e maggio, giovani giocatrici e giocatori delle categorie comprese tra U6 e U12 in tutta Italia, dal Veneto alla Lombardia, dall’Emilia Romagna alla Sardegna, dal Lazio alla Puglia.