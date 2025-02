Giovani atleti in campo: il vicesindaco Tomaello alle premiazioni di pallavolo femminile e calcio a 5

Un pomeriggio di sport con atleti in erba. Il vicesindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello ha assistito alle premiazioni di giovani pallavoliste e piccoli calciatori di calcio a 5.

Il primo appuntamento si è tenuto al palasport di Trivignano, dove si sono tenute le finali femminili dei Campionati nazionali Under 14 e Under 18 di pallavolo, organizzati dal Comitato Territoriale Venezia - Federazione Italiana Pallavolo. Il vicesindaco è rimasto piacevolmente colpito dal grande affetto del pubblico: "E' il bello dello sport, al di là del risultato: la gioia dei genitori e degli amici, aver regalato felicità oltre che un momento di agonismo. I miei complimenti a chi ha vinto, ma anche a chi è arrivato in finale, e ai supporter".

Al Palabruno di Mestre si sono tenute, invece, le premiazioni del primo torneo di Futsal - calcio a 5, organizzato dalla Polisportiva Bissuola e dedicato all'attività di base: sul parquet ben 300 bambini tra i 6 e i 12 anni. Sette le società, da tutto il Veneto, che hanno partecipato con 24 squadre, suddivise nelle categorie Primi calci, Pulcini ed Esordienti. Grande soddisfazione, per l'assessore Tomaello, nel vedere il palazzetto così pieno: "Stare in questa palestra, aperta due anni fa, piena di così tanti ragazzi è entusiasmante. Complimenti alla Polisportiva Bissuola e a tutti i volontari perchè sappiamo essere molto impegantiva l'organizzazione di eventi come questi".