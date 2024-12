Polizia locale di Venezia: oggi all’M9 il convegno sul progetto di formazione del Veneto

Si è tenuto oggi all’Auditorium Cesare De Michelis dell’M9 di Mestre il convegno conclusivo del progetto regionale di formazione delle polizie locali del Veneto, di cui il Comando di Venezia è capofila. Per parlare di bilanci e prospettive di un anno di formazione sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale ai Servizi al cittadino, Laura Besio, il comandate, il vicecomandante e la responsabile della Formazione della Polizia locale di Venezia, rispettivamente Marco Agostini, Gianni Franzoi e Michela Lunian.

“La formazione è fondamentale in un ambito come questo – ha esordito l’assessore Besio – sia perché la normativa è continuamente in evoluzione, sia perché la realtà della nostra città è complessa e sfaccettata. Gli ottimi risultati conseguiti dal nostro Corpo di Polizia locale sono perciò diventati buone pratiche da esportare e diffondere ai colleghi degli altri Comuni ed è quindi con orgoglio che ci siamo attivati per portare avanti una formazione che continuerà anche negli anni a venire. Il mio ringraziamento e quello dell’assessore Pesce va anche alle famiglie degli agenti, che rappresentano un supporto indispensabile quando si svolge un lavoro così particolare e delicato”.

Il Comune di Venezia infatti è stato scelto dalla Regione Veneto come formatore unico per tutti i Comandi di Polizia locale del territorio regionale, in quanto in grado di condurre attività formativa completa su tutti gli ambiti di intervento dei vigili e in possesso di dotazioni e strutture di elevata qualificazione. Nell’arco di tutto il 2024 i formatori del Comune di Venezia hanno tenuto corsi, affiancati anche da docenti esterni, sia dalla sede del Tronchetto che recandosi nei Comuni della Regione, su tecniche operative di addestramento quali, ad esempio, tiro a segno, tecniche di difesa personale, guida di auto e moto, ma anche sui tanti aspetti normativi e amministrativi che riguardano la professione, come il Codice della strada e della navigazione, l’ambiente, il commercio, l’edilizia, eccetera. Non sono mancate lezioni dedicate alla sociologia e alla psicologia, senza trascurare la comunicazione interculturale e la normativa europea.

Inoltre la Polizia locale di Venezia, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia, gestisce il master in Management dei Servizi della Polizia locale. “Sono stati attivati 124 corsi in 131 Comandi – ha precisato il comandante Agostini – e coinvolti 2464 operatori. La Regione ha avuto la grande intuizione di unire le forze e affidare la formazione ad un unico ente dotato di personale e strumentazione qualificati. Oggi vogliamo fare il punto della situazione e provare a tracciare le prospettive future in vista dei corsi dell’anno prossimo e degli anni a venire. Voglio anche ringraziare l’ammiraglio della Marina Militare, Marcello Bernard, per averci ‘prestato’ il metodo didattico applicato dalla Marina e che anche noi abbiamo adottato per i nostri corsi”.

