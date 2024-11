Pioggia di medaglie a Ca' Farsetti con lo Sporting la barena di Campalto Paracanoa Venezia

Undici titoli italiani e una cascata di medaglie, 4 i piazzamenti. E la direzione tecnica attende le Olimpiadi 2028: appuntamento a Los Angeles. Ca' Farsetti ha ospitato lo Sporting la barena di Campalto asd Paracanoa Venezia, con il team e i suoi 25 atleti, tra ragazze e ragazzi, con vari tipi di disabilità, che si allenano e gareggiano insieme.

L'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha consegnato ad ognuno il gagliardetto della Città di Venezia, come riconoscimento per l'impegno nelle attività sportive, anche ad alto livello: "Il Comune di Venezia è orgoglioso di voi tutti. La società, da anni, fa un lavoro eccellente. E' una realtà importante che ci auguriamo sia contagiosa, in termini di entusiasmo e di attività, perchè altri possano prendere spunto dal vostro esempio. L' impegno e i meritati successi sono un messaggio forte che ci rende fieri".

Dalla Municipalità di Favaro Veneto, invece, rappresentata dal consigliere Maurizio Gallo, una targa di riconoscimento per il grande lavoro della realtà sportiva che, da due anni, fa base alla Darsena Campalto - Marina Punta Passo. Targa consegnata nelle mani di Leonardo, l'atleta più giovane di una squadra trasversale anche per età, non solo per la tipologia di disabilità.

L'associazione è regolarmente affiliata alla Fick (Federazione Italiana Canoa Kayak) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico. Fondata nel 2022, oggi è tra le società emergenti più blasonate, soprattutto per le discipline adattate con la pagaia e per gli ottimi risultati ottenuti ai campionati italiani di settembre all'Idroscalo di Milano.

Nel Team dello Sporting la barena Paracanoa Venezia, anche atleti che in passato hanno dato lustro al Tricolore con importanti risultati a livello mondiale nelle discipline paralimpiche. La Direzione è affidata invece al tecnico federale Diego Dogà, confermato, all'indomani di Parigi 2024, per il cammino verso Los Angeles 2028.

Tutta la squadra, dopo la consegna dei riconoscimenti in sala Giunta, è stata accompagnata dall'assessore Venturini in una visita di Ca' Farsetti: dalla Sala degli Stucchi, agli uffici affacciati su Canal Grande, fino alla sala del Consiglio comunale.

Questi i nomi e i titoli italiani, ai Campionati nazionali 2024:

Lucio Chiozzotto: oro nello Slalom, argento nella discesa

Eliza Renier: 4 medaglie d'oro, nei 200 e 500 metri, nello Slalom e nella Discesa

Marco Zemello: 2 medaglie d'oro, nella Discesa e nello Slalom

Christiana Viola: 2 medaglie d'oro nella Discesa e nello Slalom; 2 argenti nei 200 e 500 metri

Julien Ndara: oro nei 200 metri, argento nello Slalom e bronzo nella Discesa

Francesco Focardi: oro nei 200 metri

Leonardo Frosi: oro nello Slalom

Arianna Menetto: argento in Discesa

E poi ci sono i Piazzamenti per Andrea Donaggio, Giacomo Lugato, Andrea Marigo e Alberto Carraro

"Come Presidente dello Sporting non posso che essere entusiasta dei risultati ottenuti dagli atleti - ha detto Marika Fantini - e ringrazio tutta la squadra e i bravissimi tecnici professionisti, tutti volontari".

Dal direttore tecnico Dogà è arrivato quindi l'annuncio del prossimo passo: "Considerati i risultati degli atleti e le competenze dello staff tecnico, l'obiettivo dello Sporting è quello di creare un centro altamento specializzato di paracanoa, tale da diventare un punto di riferimento nazionale per atleti diversamente abili".