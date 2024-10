Contenimento degli inquinanti atmosferici, la Giunta convalida le ordinanze. Domeniche ecologiche, si parte il 13 ottobre

La Giunta comunale nella seduta odierna ha ratificato con una apposita delibera, su proposta dell’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin, le determine che confermano anche per questa stagione termica (1 ottobre 2024 - 30 aprile 2025) i contenuti della DG n. 278/2023 e le linee di indirizzo in essa contenute, e approvato le indicazioni relative alle misure da adottare per il contenimento degli inquinanti atmosferici.

A partire dal 1 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025 sono in vigore le limitazioni sancite dalle ordinanze n. 786/2024 (limitazione del traffico veicolare) + 785/2024 (limitazioni per gli impianti di riscaldamento, combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici) atte a limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale, in base a quanto richiesto dalla DGRV 238 del 02/03/2021, integrata dagli indirizzi operativi della DGRV 1089 del 09/08/2021 e dall'Accordo di Programma del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria.

Si tratta di un pacchetto di misure straordinarie di contrasto principalmente all'inquinamento da PM10 e da nitrati. Dal 1 ottobre sono infatti in vigore le norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per l'applicazione di modalità comuni a tutta la Pianura Padana, volte all'adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. ARPAV con cadenza di lunedi, mercoledì e venerdì fornisce informazioni sulle modalità di comunicazione al pubblico ed emette il bollettino dei livelli di allerta per il PM10 (0 verde, 1 arancio e 2 rosso).

“L’Amministrazione persevera nella sua attività a tutella della qualità dell’aria proseguendo con politiche ambientali condivise con altri territori - commenta l’assessore De Martin - Stiamo così ottenendo importanti risultati anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno capito la necessità di limitare l’utilizzo dei mezzi di trasporto e dei sistemi di riscaldamento più inquinanti. Ora dobbiamo guardare avanti e procedere sulla strada tracciata garantendo all’ambiente e a noi stessi un futuro più green ed ecosostenibile attraverso scelte consapevoli”.

“Va evidenziato l’impegno dell’Amministrazione per garantire le infrastrutture utili a una mobilità alternativa - aggiunge De Martin - Ricordo gli investimenti fatti nel corso degli anni per la realizzazione delle piste ciclabili ma anche l'acquisto di nuovi autobus elettrici e a idrogeno che ci ha consentito di aprire una nuova era per il trasporto pubblico locale. Come sempre già a partire da questa domenica 13 ottobre il rispetto delle restrizioni sarà garantito dalla presenza della Polizia locale e per questo ringrazio l’assessorato alla Sicurezza”.

Per quanto riguarda il calendario delle domeniche ecologiche 2024/2025, che si è basato sul contemperamento delle diverse esigenze e degli eventi cittadini, d'intesa tra gli assessorati dell'Ambiente, del Commercio, della Sicurezza e della Promozione del Territorio, le prossime date sono: 17 novembre e 29 dicembre per l’anno 2024 e 19 gennaio, 2 febbraio, 23 marzo e 6 aprile per l’anno 2025.

Per tutti gli approfondimenti è disponibile una apposita sezione del sito del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10