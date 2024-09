Violenza di genere, l'assessore Besio al Lido di Venezia per la cerimonia di premiazione del concorso scolastico promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito

Si è tenuta oggi, 4 settembre, all'Hotel Excelsior, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la premiazione del concorso scolastico nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne", promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

E' stato il momento conclusivo del'iniziativa nata nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica – iniziative rivolte al mondo della scuola”, sottoscritto lo scorso novembre dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Cultura. Un'opportunità rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e la consapevolezza sul tema della violenza di genere attraverso il linguaggio audiovisivo. Gli studenti hanno partecipato realizzando cortometraggi e videoclip.

Alla cerimonia, condotta dall'attrice Claudia Gerini, sono intervenuti tra gli altri il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, la ministra per le Pari opportunità e Famiglia Eugenia Maria Roccella, la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato, l'assessore alla Cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari, il prefetto Darco Pellos e il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Marco Bussetti.

In rappresentanza dell'Amministrazione comunale è intervenuta l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio: "Oggi Venezia rappresenta una mano tesa a favore delle situazioni vulnerabili che hanno bisogno di emergere - ha detto Besio - E' importante che in un contesto come quello della Mostra del Cinema vi sia una testimonianza che vuole essere scambio di consapevolezze, sapere e coscienza. Quello che oggi celebriamo è un importante percorso, che passa attraverso le scuola che, dopo la famiglia, è la prima comunità dove i giovani scoprono le dinamiche relazionali, i successi e gli insuccessi della vita, imparando così a confrontarsi su temi fondamentali. Ringrazio chi porta avanti iniziative come questa, rafforzando il lavoro dell'Amministrazione".

Cinque le scuole premiate, con opere definite "di alto livello", provenienti dal territorio nazionale: i primi due migliori prodotti audiovisivi presentati dalle scuole secondarie di I grado e i primi tre migliori prodotti audiovisivi presentati dalle scuole secondarie di II grado. Il concorso, è stato spiegato, ha dato luogo a momenti di riflessione e approfondimento nei giovani in età scolare circa l’importanza del valore del rispetto reciproco, contribuendo così a prevenire e contrastare atteggiamenti discriminatori e violenti, fornendo gli strumenti necessari per riconoscere, anche cogliendone precocemente i segnali, le diverse forme di discriminazione e violenza.